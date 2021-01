5G, ulga robotyzacyjna, nowa fabryka - branża technologiczna ma na co czekać w 2021 roku

Czy są jakieś wydarzenia z dziedziny nowych technologii, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w 2021 roku? Zapytaliśmy o to prezesów i menedżerów firm i organizacji, których działalność wiąże się z nowymi technologiami.

Anna Nietyksza, prezes Cloud Community Europe Polska

Michał Szczur, Digital Activation Manager, Mindshare Polska

O elektromobilności mówi się wiele i bez wątpienia w przyszłym roku będzie mówić się jeszcze więcej. Na pewno ten temat elektryzuje nie tylko przemysł i pasjonatów motoryzacji. Czas pokaże, jak wyglądać będzie przyszłość rodzimego pojazdu elektrycznego, na pewno wielu będzie śledziło postępy w Jaworznie.Drugim wydarzeniem, o którym nie mówi się wiele, a ma ogromne znaczenie, jest ulga na robotyzację, która zacznie obowiązywać od nowego roku. O potrzebie automatyzacji mówi się od dawna. Co prawda w rankingu Międzynarodowej Federacji Robotyki za rok 2019 znaleźliśmy się w gronie 15 największych rynków, to nadal mamy spore rezerwy. Średni poziom nasycenia robotami przemysłowymi w Polsce wynosi 32 egzemplarze na 10 tys., to dużo mniej niż na Słowacji (135) czy w Czechach (128). Jesteśmy daleko w tyle za naszymi sąsiadami, nie mówiąc już o bardziej rozwiniętych krajach.Prawo do skorzystania z ulgi nie ma być zależne od branży, w której działa przedsiębiorca, czy od wielkości jego biznesu, co świadczy o powszechności rozwiązania. Nowa ulga podatkowa ma funkcjonować na wzór tej na działalność badawczo-rozwojową - ma dać możliwość podatnikom ponownego odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli określonych w katalogu zamkniętym wydatków. Ulga na roboty zakłada możliwość odliczenia 50 proc. ww. kosztów kwalifikowanych.To krok w dobrą stronę, ponieważ jak pokazują doświadczenia z innych regionów, zachęty fiskalne są najskuteczniejsze. Wspomniane rozwiązanie nie będzie jedynym instrumentem, który rząd szykuje w obszarze ulg proinnowacyjnych na nowy rok. W planach jest także ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz ulga na prototypy. Jako osobę kierującą działem R&D może mnie tylko cieszyć, że w końcu dostrzegamy siłę i potencjał w innowacjach.Zdecydowanie aukcje 5G i postępująca konsolidacja rynku mniejszych telekomów będą wyznaczały trend w 2021. Jednocześnie gwałtowna adopcja rozwiązań chmurowych przez MSP i migracja do chmury dużych firm. Coraz powszechniejsze będą rozwiązania software as service.Ważnym trendem będzie konsolidacja sektora e-commerce. Duże firmy będą kupowały mniejsze sklepy z dużą bazą klientów.I dalszy rozwój sektora gier on-line i na mobile. Pudełkowe gry staną się niszowe, główny trend to gry on-line i ich wersje mobile.2021 rok będzie ważny przede wszystkim z punktu widzenia zbliżającego się wielkimi krokami blokowania 3rd party cookies (tzw. ciasteczka firm trzecich) przez Google Chrome (2022 rok). Zmiany te Google zapowiedziało już dawno, natomiast nadal nie wiemy, co konkretnie będą one oznaczać. Cała branża zgadza się jednak, że konsekwencje będą duże.W nowym roku spodziewam się zatem większego zainteresowania tym tematem ze strony marketerów w kontekście poszukiwania alternatyw do 3rd party cookies, umożliwiających spersonalizowaną komunikację skierowaną do klientów.Sądzę również, że najwięksi gracze z sektora marketingu cyfrowego przekażą bardzo konkretne informacje odnośnie tego, jak zmiany wprowadzone przez Google wpłyną na ich działalność. Mam tu na myśli hurtownie danych typu Cloud Technologies, Audience Solutions, platformy DSP, takie jak AdForm, Appnexus, a także systemy do monitoringu efektywności kampanii internetowych, m.in.: Sizmek, Meetrics, IAS, DoubleVerify czy GDE.