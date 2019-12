5G wkroczy do firm. Oto prognozy technologiczne na 2020 rok

W 2020 roku ponad pół miliarda smartfonów będzie wyposażonych w chipy sztucznej inteligencji, zaś łączność 5G wkroczy do firm - wynika z raportu firmy Deloitte. Ponadto obserwować będziemy wzajemne uzupełnianie się wspomnianych technologii i zacieśnianie współpracy pomiędzy poszczególnymi graczami na rynku.

Roboty coraz bardziej dla ludzi

Dla wielu przedsiębiorstw stosowanie technologii 5G będzie oznaczać niespotykane dotąd możliwości rozwoju i osiągania nowych, lepszych poziomów wydajności.- Uważamy, że w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak, np. internet rzeczy, 5G przyczyni się do fundamentalnej zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. W perspektywie krótkoterminowej będzie prawdopodobnie współistnieć z szeroko rozpowszechnionymi obecnie sieciami, takimi jak Wi-Fi czy sieć przewodowa. Jednak w perspektywie 10-15 lat 5G może stać się preferowanym standardem w wymagających środowiskach, gdzie elastyczność jest kluczowa lub w przypadku instalacji o wysokim zagęszczeniu czujników - twierdzu Jakub Wróbel, dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte.Eksperci Deloitte przewidują, że ponad połowa robotów sprzedanych do użytku przemysłowego w 2020 roku będzie miała charakter specjalistyczno-usługowy (professional service robots). Już teraz cieszą się one dużą popularnością nie tylko w logistyce, lecz znajdują też zastosowanie w handlu detalicznym, hotelarstwie czy służbie zdrowia.Maszyny te są zdolne do wykonywania prostych czynności np. w zakresie opieki nad osobami starszymi, usprawniając tym samym pracę wielu ludzi.Przychody wygenerowane z ich produkcji mają w przyszłym roku sięgnąć ponad 16 miliardów dolarów, czyli o 30 proc. więcej niż w 2019 roku.Rynek robotów specjalistyczno-usługowych jest napędzany przede wszystkim przez osiągnięcia w dziedzinie usług telekomunikacyjnych, takich jak 5G i chipy AI. Usługi te zapewniają maszynom niezbędną łączność, mobilność i większą wydajność.Autorzy raportu twierdzą, że choć w 2020 roku sprzedaż robotów specjalistyczno-usługowych przewyższy liczbę kupionych robotów przemysłowych, nie zmniejszy się popyt na te ostatnie. Przeciwnie, prognozowana sprzedaż jednostkowa robotów przemysłowych, które funkcjonują głównie na rynku motoryzacyjnym oraz elektronicznym wzrośnie o 9 proc.- Z pewnością oba typy robotów będą korzystały z nowych rozwiązań technologicznych, a dzięki temu każdy z nich będzie mógł powiększyć skalę swoich możliwości. Warto jednak zaznaczyć, że fabryczna sieć już dziś zapewnia robotom przemysłowym szybką i niezawodną łączność. Dodatkowo, posiadają one więcej miejsca na dodatkowe chipy, a przewodowe połączenie ułatwia im tani i sprawny dostęp do wydajniejszych procesorów zdalnych - zwraca uwagę Sławomir Lubak.Branża robotyzacji rośnie w siłę z każdym rokiem. W 2019 roku wzrost sprzedaży odnotowały również roboty konsumenckie i rozrywkowe - odpowiednio o 44 i 10 proc. w skali roku. Z badań Deloitte wynika, że te pierwsze stanowią aż 97 proc. wszystkich robotów sprzedawanych każdego roku. Są one przeznaczone do takich zadań jak odkurzanie, koszenie trawnika czy mycie okien. Roboty rozrywkowe to zaś głównie inteligentne zabawki.W przeciwieństwie do robotów przemysłowych, maszyny konsumenckie i rozrywkowe są prostsze i zdecydowanie tańsze. Dostępność tych urządzeń jest właśnie tym, co z roku na rok napędza popyt.- Ten biznes ma wielki potencjał rynkowy. Pojawia się coraz więcej urządzeń, które nie tylko pomagają w wykonywaniu pewnych czynności, ale też przypominają o przyjmowaniu leków, odczytują przychodzące wiadomości czy też informują o aktualnej prognozie pogody. W tych zastosowaniach roboty są dobrym rozwiązaniem wspierającym opiekę nad osobami samotnymi czy niepełnosprawnymi - ocenia Paweł Zarudzki, dyrektor i lider Zespołu Robotyki i Automatyzacji Kognitywnej w Deloitte.Zdaniem autorów raportu w 2020 roku i w latach kolejnych będziemy obserwować wzajemne uzupełnianie się wspomnianych technologii i zacieśnianie współpracy pomiędzy poszczególnymi graczami na rynku. Zaobserwujemy też zagęszczenie sieci połączeń między poszczególnymi technologiami (czipy sztucznej inteligencji, roboty, prywatne sieci 5G), które wzmocni wprowadzanie obiecujących innowacji.Jeśli chodzi o rozwój publicznej sieci 5G w Polsce, to 9 grudnia rozpoczęły się konsultacje w sprawie rozdysponowania częstotliwości i mają potrwać do 10 stycznia 2020 roku. Do rozdysponowania przewidziano cztery rezerwacje, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca maja 2035 roku.Zwycięzcy aukcji będą zobowiązani do budowy co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze jednego miasta wojewódzkiego, wybranego spośród wskazanych miast, w terminie sześciu miesięcy od otrzymania rezerwacji. Ponadto będą musieli zbudować do końca 2023 roku co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej dziewięć miast wojewódzkich.Dodatkowo do 2025 roku mają wybudować co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.Zgodnie z planami Unii Europejskiej do 2025 roku dostęp do technologii 5G ma być zapewniony na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych.