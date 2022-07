600 mld dol. to wciąż za mało - kryzys potrwa dłużej i będą nowe ofiary

Wbrew ubiegłorocznym zapowiedziom i prognozom kryzys na rynku półprzewodników nie zakończy się wraz z rokiem 2022, ale potrwa o rok dłużej. Wciąż rosnący popyt i przedłużające się problemy wynikające z pandemii i wojny mogą wydłużyć okres braku półprzewodników.

Przychody rynku półprzewodników w końcu 2022 roku mają być o połowę wyższe niż w końcu 2019 roku i po raz pierwszy w historii przekroczą 600 mld dolarów.

Według przytaczanych przez Deloitte prognoz liczba półprzewodników na samochód w 2030 roku będzie niemal dwa razy wyższa niż w roku 2013.

Motoryzacja utraciła część dostaw, bo zredukowane przez nią zamówienia od razu przejęły firm z innych branż.

Po dwutygodniowej przerwie ruszyła produkcja samochodów dostawczych Stellantis w fabryce w Gliwicach. Stellantis w Tychach po kilkudniowej przerwie uruchomił produkcję 1 lipca. Już w marcu musiał zawiesić produkcję na tydzień.

Również w marcu na dwa tygodnie stanęła produkcja dostawczych Volkswagenów w dwóch zakładach Volkswagen Poznań – w Antoninku i we Wrześni. Wszystko z powodu niedostatecznej ilości półprzewodników.

Brak półprzewodników od 2020 roku powoduje przerwy w produkcji fabryk wszystkich światowych producentów samochodów. Toyota, która regularnie informuje o kilkudniowych przestojach w swoich japońskich fabrykach, podała, że od początku roku utraciła już z tego powodu 50 000 aut. Na razie jednak całoroczny plan, przewidujący wyprodukowanie 9,7 mln aut, pozostaje aktualny.

Cytowany przez ABC News Jack Hollis, szef sprzedaży Toyoty w Ameryce Północnej, poinformował jednak, że w pierwszej połowie roku Toyota straciła w tym regionie jedną piątą sprzedaży. Dwucyfrowe spadki notują także inne firmy. Hollis przyznał, że sytuacja nie poprawia się tak szybko, jak się tego spodziewała branża automotive w ubiegłym roku.

Oczywiście produkcja mikroprocesorów rośnie. Przychody rynku półprzewodników w końcu tego roku mają być o połowę wyższe niż w końcu 2019 roku i po raz pierwszy w historii przekroczą 600 mld dolarów. Według organizacji World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) wartość rynku półprzewodników osiągnie w tym roku 646 mld dolarów, co stanowi wzrost rok do roku o 16,3 proc. Przy czym pamiętajmy, że to wartość, a nie wielkość produkcji na tym rynku.

Rynek rośnie. Nowe fabryki ruszą w 2023

Globalne koncerny stawiają nowe fabryki, ale wiele z tych projektów ruszyło dopiero po wybuchu półprzewodnikowego kryzysu w drugiej połowie 2020 roku, więc produkcja tych fabryk może wesprzeć rynek najwcześniej w przyszłym roku.

Część fabryk była już co prawda w trakcie budowy zanim rynek zwariował, więc Deloitte w najnowszym raporcie spodziewa się jeszcze w tym roku wzrostu mocy produkcyjnych wafli krzemowych 200 mm o 10 proc., a wafli 300 mm o 15 proc. Dla chipów w litografii 10 nm i mniejszych wzrost wyniesie 24 proc., dla litografii 14 nm do 45 nm wyniesie 14 proc., a dla 65 nm i więcej tylko 9 proc.

Problem w tym, że rynek wciąż rośnie, a z nim popyt. Postępująca digitalizacja i cyfryzacja wszystkiego – od narzędzi ogrodowych, przez AGD, elektronikę użytkową, centra danych, po linie produkcyjne w gigafabrykach – potrzebuje coraz więcej półprzewodników.

W tych warunkach błąd popełniony przez producentów samochodów i podzespołów do nich w roku 2020 staje się jeszcze bardziej dotkliwy. W roku 2019 rynek półprzewodników dla motoryzacji miał według firmy McKinsey wartość 41 mld dolarów. Kiedy pandemia się zaczęła, branża zmniejszała produkcję, bo załamał się rynek. Zamiast planowanego na rok 2020 wzrostu popytu tego segmentu chipów o niemal 10 proc., odnotowano kilkuprocentowy spadek, bo motoryzacja dostosowała zamówienia do rynku. Producenci aut i ich bezpośredni dostawcy, pracujący w systemie just in time, który nie przewiduje tworzenia magazynów i składowania części, mając niższą produkcję na początku 2020 roku, obniżyli poziom zamówień.

Zamówienia rosły coraz szybciej

Problem w tym, że inne branże przeciwnie – odnotowały wzrosty znacznie większe od spodziewanych i także do nich dostosowały poziom swoich zamówień na przyszłość. Wart 127 mld dolarów segment półprzewodników dla bezprzewodowej komunikacji zwiększył zamówienia nie o kilka, jak planowano, ale o kilkanaście procent w roku 2020, a w 2021 zamiast planowanego wzrostu 10-proc., odnotowano 20-proc.

Produkcja komputerów osobistych w roku 2020 miała niemal nie zmienić wielkości zamówień, a tymczasem poszły w górę o ponad 10 proc. Natomiast w ubiegłym roku, zamiast planowanego 10-procentowego wzrostu, zanotowano ponad 20 proc. Największy skok odnotowano w przypadku elektroniki użytkowej. W 2020 roku planowano wzrost jej zamówień na kilka procent, a był o 10 punktów procentowych wyższy, a w ubiegłym roku zamiast około 10 proc., jak planowano, wzrost sięgnął ponad 40 proc.

Segment przemysłowy, który w 2020 roku nieco obniżył zamówienia względem wcześniejszych prognoz, w ubiegłym roku zamiast ok. 5 proc., zanotował wzrost popytu na półprzewodniki o 20 proc.

Kosztowny błąd motoryzacji

Motoryzacja, która wróciła na ścieżkę wzrostu w 2021 roku, zamiast planowanego wzrostu zamówień o nieco ponad 10 proc., zwiększyła je o 30 proc. i ma teraz z kim walczyć o podzespoły. Z jednej strony utraciła część dostaw, bo zredukowane przez motoryzację zamówienia od razu przejęli inni odbiorcy, a z drugiej rosnące zapotrzebowanie na półprzewodniki ze strony innych branż powoduje, że jest znacznie więcej chętnych na odbiór dostaw z nowych zakładów. Tymczasem motoryzacja potrzebuje chipów coraz bardziej. Przypomnijmy, że według przytaczanych przez Deloitte prognoz liczba półprzewodników na samochód w 2030 roku będzie niemal dwa razy wyższa niż w roku 2013.

McKinsey zauważa jednak, że w obliczu problemów z podażą zarówno producenci aut jak i części do nich zamawiają 10-20 proc. półprzewodników więcej niż potrzebują, licząc, że obcięcie części zawyżonych dostaw pozwoli im zrealizować plany produkcyjne.

Raport zwraca więc uwagę, że choć planowana liczba wyprodukowanych aut sięga globalnie 83 mln sztuk, to zamówionych półprzewodników wystarczyłoby nawet do wyprodukowania 120 mln aut. O ile wszystkie zamówione chipy zostałyby dostarczone, a z tym wciąż jest problem.

Problemem motoryzacji jest zresztą nie tylko sam popyt, co rodzaj wykorzystywanych w samochodach półprzewodników. Zwykle to oparte na starszych technologiach chipy 90 nm i większe. W tym segmencie rozbudowa mocy nie jest duża, bo starsze technologicznie półprzewodniki dają producentom niższe marże, a więc wolą oni inwestować w nowsze, mniejsze i bardziej zaawansowane technicznie półprzewodniki.

Kryzys dłuższy niż przewidywano

Z drugiej strony, według raportu McKinseya, część nowych zamówień innych branż także dotyczy starszych technologicznie półprzewodników, bo z kolei są one tańsze niż nowocześniejsze odmiany, a w wielu segmentach wystarczające.

W ubiegłym roku przewidywano, że brak półprzewodników w tym roku będzie nieco mniej dotkliwy, zwłaszcza w drugim półroczu, ale końca półprzewodnikowego kryzysu można się spodziewać dopiero najwcześniej w 2023. W tym roku poprawa jest jednak niewielka. Wciąż mamy przestoje w fabrykach samochodów.

Gaurav Gupta, odpowiedzialny za segment półprzewodników wiceprezes firmy doradczej Gatner, powiedział, że choć w drugiej połowie tego roku można się spodziewać zmniejszenia luki między popytem a podażą, a w drugim kwartale przyszłego roku w głównych kategoriach półprzewodników sytuacja powinna się ustabilizować, to chipów dla motoryzacji to nie dotyczy. W tym segmencie terminy dostaw wciąż pozostaną wydłużone.

Pat Gelsinger, dyrektor zarządzający Intela, powiedział dziennikarzom Yahoo? Finance, że jesteśmy dopiero w połowie kryzysu, który będzie uciążliwy jeszcze w 2023, a nawet 2024 roku. Według niego problemy wywołane kryzysem koronawirusowym i zawirowaniami wynikającymi z wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie dotknęły także samego przemysłu i można się spodziewać opóźnień w uruchomieniu części budowanych obecnie mocy produkcyjnych w zakresie nowych półprzewodników. To opóźni normalizację tego rynku.

Podobnego zdania jest także sekretarz handlu USA Gina Raimondo, która po wizycie w Korei Południowej i rozmowach z szefami tamtejszych firm powiedziała, że nie widzi szans na znaczącą poprawę sytuacji w przyszłym roku, a oznaki rzeczywistej poprawy możemy zobaczyć dopiero na początku 2024 roku. No, chyba że plany znowu pokrzyżuje jakaś nowa zmienna, na przykład globalna recesja.