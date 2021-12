63 proc. Polaków na co dzień korzysta z bankowości internetowej

63 proc. Polaków loguje się na co dzień do bankowości internetowej, a 55 proc. do bankowości mobilnej; co dziesiąty definiuje siebie jako mobile only, czyli zarządza swoim kontem i zleca transakcje wyłącznie na telefonie komórkowym - wynika z badania banku Alior.

Według badania zrealizowanego na zlecenie Alior Banku, blisko 70 proc. ankietowanych deklaruje, że nie ma obecnie potrzeby odwiedzenia oddziału, ponieważ większość operacji jest już dostępnych z poziomu bankowości internetowej i mobilnej.

Zgodnie z wynikami badania Alior Banku, już 63 proc. Polaków loguje się na co dzień do bankowości internetowej, a 55 proc. do bankowości mobilnej. Co dziesiąty definiuje siebie jako mobile only, czyli zarządza swoim kontem i zleca transakcje wyłącznie na telefonie komórkowym, nie korzystając w ogóle z serwisów bankowych za pośrednictwem komputera. Ponadto, już dwie trzecie badanych przyznaje, że nie ma potrzeby konsultowania spraw bankowych w placówce bankowej, ponieważ większość produktów i usług dostępna jest z poziomu bankowości elektronicznej.

Jedna trzecia uczestniczących w badaniu deklaruje, że częściej niż przed pandemią korzysta z nowoczesnych metod płatniczych takich jak BLIK, Google Pay, Apple Pay, Swatch Pay czy Garmin Pay - podano. Coraz chętniej sięgają oni również po usługi pozabankowe. 36 proc. badanych potwierdza, że jest dziś bardziej skłonna kupić ubezpieczenie lub bilet komunikacji, a także opłacić miejsce parkingowe za pomocą aplikacji bankowej działającej w smartfonie. Blisko co drugi ankietowany (45 proc.) deklaruje, że w ostatnim roku realizował przez konto internetowe wiele spraw urzędowych, m.in. złożył wniosek w ramach programów Rodzina 500+, Dobry Start 300+ lub Czyste Powietrze.

W badaniu blisko jedna piąta uczestników przyznała, że w okresie pandemii zainteresowała się aplikacjami do oszczędzania i inwestowania, które udostępniają banki. Dlatego - zdaniem autorów badania - w tym kierunku będą rozwijane kanały zdalne: banki staną się nie tylko dostawcą usług, ale także partnerem towarzyszącym klientowi w codziennych czynnościach.

Według badania czterech na 10 ankietowanych deklarowało, że mogłoby podstawowe sprawy bankowe załatwiać w rozmowie telefonicznej lub konwersacji internetowej z voicebotem lub chatbotem.