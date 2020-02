70 proc. Polaków korzysta z internetu, większość ma dostęp do sieci w telefonie

70 proc. Polaków korzysta z internetu, przy czym 91,2 proc. ma dostęp do sieci w telefonie. Jednocześnie blisko 62 proc. badanych deklaruje, iż korzysta z programów antywirusowych, a 73 proc. z aktualnego oprogramowania, natomiast około 35 proc. wie, jak sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z internetem - wynika z najnowszego badania konsumenckiego opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Telefonia stacjonarna

Usługi premium

Internet stacjonarny i mobilny

Media cyfrowe i usługi wiązane

Bezpieczeństwo w sieci

67,4 proc. posiadaczy telefonów komórkowych korzysta z internetu w telefonie, najczęściej w formie abonamentu bądź doładowania. Internet mobilny w telefonie wykorzystywany jest głównie do przeglądania stron www, jak również w celu korzystania z portali społecznościowych oraz komunikatorów. 54,2 proc. użytkowników internetu w telefonie ma zainstalowaną aplikację bankową, z której jedna czwarta korzysta przynajmniej raz dziennie. Płatności zbliżeniowej telefonem dokonuje czterech na dziesięciu (40 proc.) posiadaczy aplikacji bankowej.61,6 proc. użytkowników spotkało się systemowymi powiadomieniami (A2P), dotyczącymi przede wszystkim alertów RCB. Tego typu SMS-y informacyjne są pozytywnie oceniane przez badanych – najchętniej otrzymują oni powiadomienia pocztowe/kurierskie, dotyczące bankowości elektronicznej oraz medyczne.Rynek telefonii komórkowej oceniany jest bardzo dobrze. We wszystkich analizowanych aspektach: ceny usług, jakość, dopasowanie do potrzeb, jakość obsługi klienta oraz zasięg sieci odsetek wskazań pozytywnych w zakresie satysfakcji klienta przekracza 84 proc.Zobacz też: 5G ma przyspieszyć polską gospodarkę, ale UKE się nie spieszy Z telefonii stacjonarnej korzysta 10,6 proc. badanych. Blisko połowa ma stacjonarny telefon z przyzwyczajenia. Telefon ten używany jest również ze względu na fakt, iż był w pakiecie z inną usługą oraz okazuje się być dla badanych wygodny. Dla większości posiadaczy jest on istotny – wykorzystują go kilka razy w tygodniu lub w miesiącu i nie chcieliby zrezygnować z telefonu stacjonarnego na rzecz mobilnego. Do podjęcia takiej decyzji mogłaby ich skłonić podwyżka kosztów.Użytkownicy telefonii stacjonarnej wysoko oceniają jej dostępność, jakość połączeń oraz ofertę cenową. Za rachunki płacą miesięcznie przeciętnie 39,3 zł. Wśród wszystkich usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny został uznany za tę, która w największym stopniu obciąża miesięczny budżet gospodarstwa domowego badanych.Usługi premium rate, czyli dodatkowo płatne połączenia lub SMS-y, nie są powszechnie wykorzystywane przez posiadaczy telefonów. Korzysta z nich zaledwie 4,2 proc. badanych. Jeśli respondenci decydują się na wysłanie płatnej wiadomości lub wykonanie połączenia, najczęściej jest to udział w akcji charytatywnej, wskazywany przez 65,5 proc. korzystających z usług premium.Dostęp do usług internetowych ma 70,5 proc. badanych, z czego 91,2 proc. stanowi internet mobilny w telefonie, a 39,7 proc. to posiadacze internetu stacjonarnego. Internet najczęściej wykorzystywany jest do przeglądania stron internetowych, korzystania z portali społecznościowych oraz do komunikacji.Zdecydowana większość badanych jest zdania, że nie ma takich usług, z których nie mogłaby korzystać z uwagi na posiadaną prędkość łącza. Jedynie 10 proc. respondentów słyszało o certyfikowanej przez UKE aplikacji PRO speed test, przy czym narzędzie to najczęściej służy do pomiarów jakości pobierania i wysyłania danych.Polecamy też: Czy jesteśmy skazani na niechciane telefony? Niewiele ponad 40 proc. posiadaczy internetu stacjonarnego nie zrezygnowałaby z tej usługi; wśród ewentualnych powodów rezygnacji wymieniane jest pogorszenie jakości łącza (24,8 proc.), podwyżka kosztów (22,9 proc.) oraz korzystniejsza oferta dostępu mobilnego (18,5 proc.).Średnia miesięczna wysokość opłat respondentów za internet stacjonarny wynosi 55,7 zł. Najczęstszymi powodami wyboru posiadanej prędkości jest korzystna cena oraz brak potrzeby szybszego połączenia. Zdecydowana większość użytkowników jest zadowolona z posiadanej stacjonarnej usługi do internetu w każdym jej aspekcie i nie wskazuje problemów z jej jakością.Internet mobilny Polacy posiadają przede wszystkim w smartfonie. Badani jako korzyść posiadania internetu mobilnego wskazują najczęściej większą mobilność i potrzebę korzystania z sieci poza domem (44,2 proc.). Ponad 40 proc. z nich uważa, że nic nie jest w stanie skłonić ich do zmiany na rzecz internetu stacjonarnego. Bardzo wysoko oceniają również jakość internetu mobilnego. Średnia miesięczna wysokość opłat za internet mobilny wynosi 45,1 zł. Ponad 40 proc. deklaruje, iż nie posiada limitu transferu danych. O wyborze prędkości decyduje przede wszystkim cena (44,5 proc.).Pojęcie mediów cyfrowych jest znane prawie połowie pytanych. Wśród użytkowników najpopularniejsze są portale internetowe i społecznościowe, a także telewizja cyfrowa i internetowa. Służą one przede wszystkim celom rozrywkowym, w dalszej kolejności informacyjnym. Większość użytkowana jest bezpłatnie (67,9 proc.), a wśród płatnych najczęściej wymieniana jest telewizja. Maksymalna akceptowalna kwota użytkowania to 50 zł, a internet mobilny jest nieco częściej wykorzystywany w celu korzystania z mediów cyfrowych niż internet stacjonarny.Badani niechętni są całkowitej rezygnacji z mediów tradycyjnych na rzecz mediów cyfrowych, chętnie korzystaliby z obu możliwości. 46,2 proc. badanych nie korzysta z tego typu usług, a 41 proc. nie zamierza też korzystać w przyszłości. Największe obawy Polaków związane z mediami cyfrowymi to łatwy dostęp do nieodpowiednich treści oraz przekazywanie niepotwierdzonych informacji.Jedna trzecia badanych korzysta z pakietu usług wiązanych. W jego skład najczęściej wchodzi telefon komórkowy i telewizja. Respondenci miesięcznie wydają średnio 115 zł za pakiet usług wiązanych. Posiadacze takiego pakietu są zadowoleni ze wszystkich analizowanych aspektów – ogólne zadowolenie wyraża 93,1 proc. badanych.Blisko 62 proc. badanych deklaruje, iż korzysta z programów antywirusowych, a 73 proc. z aktualnego oprogramowania, natomiast około 35 proc. wie jak sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z internetem. Ponad jedna trzecia internautów przyznaje natomiast, że nie czyta regulaminów.Dla większości pytanych prywatność w sieci ma duże znaczenie. 36,7 proc. nigdy nie udostępnia też zdjęć swoich bliskich. Większość badanych (ok. 94 proc.) nigdy nie padła ofiarą nadużyć związanych z wykorzystaniem udostępnianych danych. Najczęściej dostrzegane niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci to: ryzyko kradzieży tożsamości oraz wyłudzenie loginów i haseł (39,7 proc.). Zdaniem 59,1 proc. badanych, w internecie pokazane jest też zbyt dużo przemocy, seksu i przekleństw.