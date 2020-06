71 proc. wpisów zgłoszonych jako mowa nienawiści znika z sieci w ciągu doby

Firmy technologiczne weryfikują w ciągu 24 godzin 90 proc. treści zgłoszonych jako mowa nienawiści, 71 proc. z nich usuwają z sieci - wynika z raportu opublikowanego w poniedziałek przez Komisję Europejską.

W poniedziałek Komisja Europejska przedstawiła raport podsumowujący skuteczność działania tzw. kodu postępowania, czyli dobrowolnego porozumienia podpisanego w 2016 r. z największymi firmami technologicznymi, jak m.in. YouTube, Facebook, Twitter i Microsoft, a dotyczącego usuwania szkodliwych i nienawistnych wpisów z sieci. W ramach umowy koncerny zobowiązały się m.in. usuwać najpóźniej w ciągu 24 godzin wpisy zgłoszone im przez organizacje obywatelskie lub użytkowników, jako mowa nienawiści.

Z przedstawionego w Brukseli raportu wynika, że platformy internetowe w ciągu doby weryfikują ok. 90 proc. zgłoszonych im wpisów i usuwają lub blokują 71 proc. z nich. Dla porównania, jeszcze w 2016 r. firmy monitorowały jedynie 40 proc. wątpliwych materiałów i usuwały tylko 28 proc. z nich. Średnio 67,1 proc. użytkowników otrzymało od firm informację zwrotną odnośnie ich zgłoszenia o mowie nienawiści; Facebook dodatkowo przekazuje internautom regularne raporty ze swoich działań. Z raportu wynika również, że moderując treści platformy przestrzegają prawa internautów do wolności słowa i starają się usuwać jedynie te treści, które są nielegalne.

Komisja oceniła ogólną współpracę z firmami technologicznymi jako dobrą, chociaż urzędnicy zauważyli, że platformy powinny zwiększyć transparentność oraz poprawić komunikację z użytkownikami odnośnie swoich działań związanych z usuwaniem mowy nienawiści.

"Uważam kod postępowania za nasz duży sukces, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z bezprawną mową nienawiści. Platformy coraz skuteczniej usuwają nienawistne treści, ale w pełni szanują prawo użytkowników do wolności słowa. Dzięki temu udało nam się stworzyć wartościowe partnerstwo pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, urzędami krajowymi i firmami IT. Teraz pozostało nam zapewnić, że wszystkie platformy mają takie same obowiązki na wspólnym rynku UE i doprecyzować przepis w tej sprawie odnośnie odpowiedzialności firm" - powiedziała komisarz UE ds. wartości Vera Jourova.

Z kolei komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders wezwał platformy do zintensyfikowania działań, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie transparentności działań i poprawę komunikacji z użytkownikami. Dodał również, że przepisy kodeksu o usługach cyfrowych, nad którymi obecnie pracuje Komisja, powinny pomóc UE w uregulowaniu działanie serwisów.

"Kodeks stworzy ramy prawne dla usług cyfrowych i uzupełni dotychczasowe unijne regulacje o zwalczaniu mowy nienawiści w sieci. Komisja przyjrzy się również konieczności wprowadzenia prawnie wiążących rozwiązań dla firm, tak żeby zagwarantować, że będą one jeszcze skuteczniej usuwać szkodliwe treści" - powiedział komisarz Reynders.