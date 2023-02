72 proc. Polaków korzysta z platform e-zakupowych

72 proc. Polaków korzysta z internetowych platform zakupowych - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce". Dla ponad połowy użytkowników głównym kryterium wyboru danej platformy jest cena oferowanych towarów i usług - dodano.

Jak wskazali autorzy badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce", platformy e-zakupowe stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju; korzysta z nich 72 proc. Polaków.

"Wśród nich jest najwięcej osób z dochodem zaczynającym się od 4 000 zł netto w górę (90 proc. wskazań w grupie zarabiającej od 4 000 do 4 999 zł na rękę) oraz pochodzących z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców (81 proc.)" - wyjaśniła Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku, komentując dla PAP wyniki badania. Dodała, że z tzw. marketplace'ów chętnie korzystają ankietowani w wieku od 18 do 59 lat.

Z kolei niespełna 30 proc. Polaków przyznało, że nie kupuje na takich platformach. Wśród tych ankietowanych znalazło się najwięcej seniorów (62 proc.). Z oferty tego typu platform e-commerce rzadziej korzystają też osoby z zarobkami poniżej 4 000 zł netto.

Badanie wykazało, że ankietowani najczęściej korzystają z Allegro (89 proc. użytkowników marketplace). Na drugim miejscu jest Olx (41 proc.), a na trzecim Empik (40 proc.). W dalszej kolejności ankietowani kupują na Aliexpress (26 proc.) oraz Zalando (25 proc.). Z kolei co piąty Polak korzystał z E-obuwia (19 proc.), a co szósty z oferty Amazona (18 proc.).

Na pytanie, czym zazwyczaj kierują się przy wyborze platformy e-zakupowej, ankietowani najczęściej wskazywali na "atrakcyjne ceny" (51 proc. użytkowników marketplace). Na ten aspekt zwróciło uwagę najwięcej 50-59 latków (60 proc.) oraz osób zarabiających między 5 000 a 6 999 zł na rękę (63 proc.). Co czwarty użytkownik marketplace przyznał, że znaczenie przy wyborze mają dotychczasowe pozytywne doświadczenia z daną platformą (27 proc.). Tę opcję wskazywały przeważnie kobiety (31 proc.). Z kolei 24 proc. badanych zwróciło uwagę na "korzystne promocje i rabaty". Ten aspekt interesował zwłaszcza 30-39 latków (33 proc.). Następnie 23 proc. wskazało "szeroki asortyment produktów i usług" - tę odpowiedź wskazywały najczęściej osoby mieszkające w metropoliach (31 proc.).

Krzynowy-Gaweł zwróciła uwagę, że ankietowani przykładali też wagę do m.in. popularności platformy (18 proc.) czy opinii innych kupujących (17 proc.). Natomiast co dziesiąty zwrócił uwagę na wiele dostępnych metod płatności (10 proc.)

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.