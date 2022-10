8-9 mld zł trafi na rozwój infrastruktury cyber w Polsce w ciągu 10 lat

Na budowę infrastruktury cyber w Polsce w ciągu 10 lat trafi 8-9 mld zł – poinformował pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Jak dodał, przewiduje to kolejna wersja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wkrótce może trafić pod obrady Komitetu Stałego KPRM.

W środę podczas inauguracji trzeciej edycji konferencji Cyber24Day Cieszyński ocenił, że jest to jedno z najciekawszych, ale też najważniejszych wydarzeń w obecnej sytuacji. "Sytuację względem lat ubiegłych zmieniła wojna, dlatego jesteśmy już praktycznie od ponad pół roku w stanie podwyższonej gotowości, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń" - podkreślił minister w KPRM.

Opisując polskim i zagranicznych uczestnikom Cyber24Day bieżące działania rządu w tym zakresie, Cieszyński zaznaczył, że uznano za bardzo istotne, aby w obszarze cyberbezpieczeństwa "współpracować w realny sposób, czyli być w stanie otworzyć się na zewnętrzne podmioty".

"Kontynuujemy program PW Cyber, kontynuujemy współpracę z firmami, co zawsze w administracji jest pewnego rodzaju wyzwaniem" - mówił. Zaznaczył, że współpraca jest potrzebna także wewnątrz rządu oraz z całą administracją terenową. "Mamy wiele instytucji, które odpowiadają za ten obszar na poziomie krajowym, ale też wiemy, iż system jest skonstruowany w taki sposób, że nawet jeśli te instytucje by działały wspaniale, to na nic się to nie zda, jeśli nie będą działały zespoły w dziesiątkach, setkach, jeśli nie w tysiącach miejsc w całej Polsce" - powiedział Cieszyński.

Jak podkreślił, w kilku momentach kluczowych dla bezpieczeństwa w tym roku okazało się, że reakcja na groźne wydarzenie w cyberprzestrzeni w Polsce była "bardzo szybka i adekwatna do trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy". Za tę współpracę pełnomocnik rządu podziękował.

Jednocześnie oświadczył, że obowiązkiem całego rządu i jego, jako pełnomocnika Rady Ministrów, jest "zapewnienie możliwości, aby ta sfera się dalej rozwijała". Cieszyński poinformował w tym kontekście o planowanych przedsięwzięciach i źródłach finansowania inwestycji.

Jak wyliczał, w tym roku rząd przeznaczył dodatkowo na zadania związane z rozwojem cyberbezpieczeństwa w Polsce 170 mln zł, które zasiliły Fundusz Cyberbezpieczeństwa, z którego są wypłacane wynagrodzenia ekspertom, którzy "pracują w sferze rządowej".

"Udało nam się uruchomić wart pół miliarda złotych program wsparcia podmiotów leczniczych, które - w mojej ocenie - oprócz energetyki i infrastrukturze w tym obszarze są najważniejszym elementem, na którego ochronie musimy się teraz skupić" - oświadczył Cieszyński.

Wskazał też na ścisłą współpracę w obszarze cyber z Ukrainą, także we ramach pilnej i skutecznej współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

"Byliśmy w stanie realizować ambitne projekty realizowane we współpracy z Ukrainą. Na terenie Polski powstało pierwsze ukraińskie Data Center poza granicami tego kraju. Ono pokazało, że jesteśmy w stanie szybko, sprawnie i w bardzo dobrej współpracy z biznesem dostarczać rozwiązania, które są potrzebne w bardzo trudnej sytuacji" - zauważył pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa .

Relacjonując reakcję Ukraińców na zbudowane dla nich w Polsce Data Centre powiedział, że "gdy nasi partnerzy zobaczyli co dla nich przygotowaliśmy, to myśleli, że to jest niemożliwe". "Bo spodziewali się, że jeżeli będzie to czymś, co ma być darem, czy użyczeniem, to dostaną infrastrukturę, która u nas do tej pory leżała gdzieś na półce. A dostarczyliśmy rozwiązanie światowej klasy, możliwe, że unikalne w skali całej Europy" - powiedział. Zaznaczył, że to doświadczenie pokazało, iż "jesteśmy w stanie to robić".

Cieszyński dodał, że Ukraina "nauczyła nas także innej lekcji", a mianowicie tego, "jak ważne jest to, aby na temat cyberbezpieczeństwa patrzeć kompleksowo". W tym kontekście wskazał na moment, który był bardzo duży wyzwaniem dla Ukrainy, gdy dostawca internetu wyłącza go na jakimś obszarze, gdzie wcześniej internet był dostępny. "I okazało się, że to jest jednak dobra strategia, że czynimy wysiłki na rzecz tego, aby budować suwerenność w tym obszarze, budować silne podmioty, na które mamy realne przełożenie w tym obszarze" - oświadczył.

Poinformował, że w ubiegłym tygodniu przekazana została pod obrady Komitetu Bezpieczeństwa kolejna wersja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Wyraził też nadzieję, że po zaakceptowaniu tego projektu trafi on szybko pod obrady Komitetu Stałego KPRM.

"To jest ustawa, która przewiduje, że na zadania związane z budową bezpiecznej infrastruktury, która także podniesie poziom cyberbezpieczeństwa, przeznaczymy w ciągu dziesięciolecia około 8-9 mld złotych" - powiedział Cieszyński.

Jak dodał, jest to tylko z jeden elementów bezpieczeństwa w tym obszarze. Jednak, podkreślił, to pokazuje, że "w bardzo trudnych czasach, kiedy na każdą złotówkę musimy się oglądać bardzo uważnie, bo widzimy, że przed nami najprawdopodobniej kryzys, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa jak i w gospodarce, to myślę, że środków na pewno nie zabraknie na takie inwestycje, jak na bezpieczeństwo, czy na trend, który zapoczątkowała ustawa o obronie Ojczyzny, która także podniosła prestiż cyber-wojsk".

