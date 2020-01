82 proc. muzyki słuchanej w USA - z serwisów strumieniowania

Muzyka z serwisów strumieniowania stanowiła 82 proc. całkowitej liczby utworów wysłuchanych na terytorium USA w 2019 r. Całkowita liczba przesłuchanych w tego typu usługach piosenek przekroczyła zaś w zeszłym roku bilion - podał dziennik "Wall Street Journal".

Powołując się na doroczny raport Nielsen Music gazeta wskazała, że wykorzystanie usług takich jak Spotify Apple Music czy YouTube wzrosło w 2019 r. o ok. 30 proc. w porównaniach rok do roku. Jednym z powodów miały być premiery nowych albumów od znanych artystów takich jak Taylor Swift, Billie Eilish czy Post Malone.

W tym samym czasie o 19 proc. spadła sprzedaż fizycznych płyt, które obecnie są źródłem jedynie 9 proc. muzyki słuchanej w USA.

W 2019 r. rozpowszechniła się także aplikacja TikTok, która pomogła w wirusowym rozprzestrzenianiu internetowych hitów muzycznych. Popularny w aplikacji dla młodzieży utwór z pogranicza country i rapu "Old Town Road" Lil Nasa X stał się podkładem dla wielu internetowych memów. Jednocześnie stał się najczęściej odsłuchiwaną piosenką ubiegłego roku z ponad 2,5 mld odtworzeń. Utwór ustanowił rekord, spędzając najwięcej tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100.

Najpopularniejszym gatunkiem muzycznym był hip-hop - piosenki w tym stylu stanowiły 28 proc. wszystkich odsłuchań utworów. Drugi był rock (20 proc.), a trzeci - pop (14 proc.).

Raper Post Malone, którego albumy biją wszelkie rekordy w usługach strumieniowania, był najpopularniejszym artystą zeszłego roku w USA, licząc odtworzenia utworów i sprzedaż muzyki. W pierwszej piątce znaleźli się także Drake, Taylor Swift, Billie Eilish i Ariana Grande.

Artystą z największą liczbą odtworzeń utworów był Drake, miejsca na podium zajęli też Post Malone i Billie Eilish.

Najpopularniejszym albumem był "Hollywood's Bleeding" Post Malone'a, drugi w kolejności był "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Billie Eilish a trzecim - "Lover" Taylor Swift. W zestawieniu liczone były odtworzenia w usługach strumieniowania i sprzedaż cyfrowa oraz fizyczna.

Bestsellerem w kanałach cyfrowych i fizycznych był "Lover" Taylor Swift, z 1,1 miliona sprzedanych kopii.