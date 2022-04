83 proc. Polaków rozliczy podatek za 2021 r. przez internet

83 proc. podatników rozliczy się przez internet – co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku – wynika z opublikowanego we wtorek raportu KPMG "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021" .

Jak podano w raporcie firmy doradczej KPMG, blisko połowa podatników (47 proc.) mających obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym złożyła zeznanie podatkowe PIT w marcu, z kolei w lutym rozliczyło się 31 proc. podatników. Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w zeznaniu rocznym zamierza skorzystać w tym roku 46 proc. podatników, z czego największą popularnością cieszy się ulga podatkowa na dziecko, którą zastosuje ponad połowa korzystających z odliczeń.

Z danych zaprezentowanych w raporcie, PIT za 2021 rok złoży przez internet 83 proc. Polaków, z czego połowa za pomocą systemu Twój e-PIT. Największą popularnością usługa Twój e-PIT cieszy się wśród najmłodszych Polaków - 73 proc. podatników do 26. roku życia rozlicza się bowiem z urzędem skarbowym z pomocą tego systemu.

Dodano, że korzystając z usługi Twój e-PIT blisko połowa podatników zadeklarowała, że zaakceptowała przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe bez dokonywania w nim żadnych zmian.

"31 proc. Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast 16 proc. (wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania) odrzuciło wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT i wypełniło je samodzielnie. Z kolei 8 proc. respondentów przyznało, że nie zrobi nic - zatem zeznanie PIT zostanie uznane za zaakceptowane i złożone z dniem 2 maja br., kiedy mija termin rozliczenia podatkowego za 2021 rok" - stwierdzono w raporcie KPMG.

Wskazano w nim, że prawie wszyscy Polacy (98 proc. wskazań), którzy korzystają z systemu Twój e-PIT, oceniają go jako przyjazny i przejrzysty. Jednocześnie 90 proc. nie napotykało żadnych problemów z jego działaniem. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, najczęściej dotyczą uwierzytelnienia do systemu.

"Popularność rozliczenia PIT przez internet rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Bez wątpienia jest to zasługa wprowadzonego kilka lat temu systemu Twój e-PIT. Co istotne, rozliczenie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej daje podatnikowi wiele korzyści, w tym szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Jeżeli bowiem podatnik swoje zeznanie wyśle za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje zwrot nadpłaty otrzyma w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast w przypadku rozliczenia i wysłania zeznania podatkowego w formie dokumentu papierowego, ewentualny zwrot podatku wynosi 3 miesiące" - powiedział, cytowany w raporcie, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce Andrzej Marczak.

W raporcie poinformowano, że połowa Polaków wypełni zeznania PIT za 2021 r. samodzielnie - co oznacza spadek o 8 pkt. proc. względem poprzedniej edycji badania. W stosunku do ubiegłego roku z kolei aż o 9 pkt. proc. wzrósł odsetek Polaków (39 proc.), którzy zlecają wypełnienie zeznania rocznego PIT komuś innemu. 11 proc. Polaków przyznało, że zeznanie roczne PIT przygotuje samodzielnie, ale skorzysta z częściowej pomocy innych. Polacy z prośbą o pomoc w wypełnieniu rocznego zeznania najczęściej udają się do księgowego (42 proc.), rodziny (32 proc.) lub znajomych (19 proc.).

"Chociaż połowa Polaków zleca wypełnienie zeznania komuś innemu lub korzysta z częściowej pomocy podczas jego przygotowywania, ponad 60 proc. uważa, że obowiązek wypełnienia formularza PIT jest bardzo lub raczej łatwym zadaniem, które większości podatników zajmuje maksymalnie pół godziny" - oceniono w raporcie KPMG.

Przypomniano, że część zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest jednak kilka wyjątków, które można już uwzględnić podczas rozliczenia za 2021 rok. Wśród nich m.in. dodatkowa kategoria wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej czy nowe zasady rozliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) oraz rozszerzony został krąg osób uprawnionych do wspólnego z małżonkiem rozliczania się z podatku PIT.

"Z badania KPMG wynika, że połowa podatników nie ma świadomości, że część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu odnosi się także do rozliczenia podatkowego już za 2021 rok" - stwierdzono w raporcie.

Raport KPMG w Polsce "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021" został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2021. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone 14-26.03.2022 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2021 r.