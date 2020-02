84 proc. Chińczyków zamieniłoby własny samochód na autonomiczną taksówkę

84 proc. Chińczyków byłoby skłonnych zamienić swój samochód na autonomiczną taksówkę. W USA takich osób byłoby tylko 44 proc., a w Wielkiej Brytanii - 46 proc. - pokazało badanie przeprowadzone przez międzynarodową firmę konsultingową AlixPartners.

Z raportu "The Global Autonomous Vehicle wynika również, że mieszkańcy Chin mają także więcej zaufania do bezpieczeństwa zrobotyzowanych pojazdów - 58 proc. respondentów było pewnych, że przy 4. i 5. poziomie autonomii jazdy mogą bezpiecznie dotrzeć do celu, podczas gdy takie przekonanie w USA wyraziło tylko 27 proc. pytanych, a w Niemczech - 18 proc.

Amerykanie są najmniej optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o korzystanie wyłącznie z pojazdów autonomicznych. 56 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie bierze pod uwagę rezygnacji z własnego samochodu. Z posiadania czterech kółek nie chciałoby również zrezygnować 54 proc. Brytyjczyków.

Wśród zainteresowanych przesiadką do autonomicznych taksówek poza Chińczykami są natomiast Włosi (67 proc.), Niemcy (52 proc.) i Francuzi (51 proc.).

Z raportu wynika ponadto, że klienci chętniej wydaliby więcej pieniędzy na technologię pozwalającą nie trzymać rąk na kierownicy (autonomia na poziomie 4) niż na systemy wspomagania kierowcy (autonomia na poziomie 2).

Za technologię autonomii jazdy na poziome 4. respondenci w USA mogliby zapłacić 9 proc. więcej, w Chinach 8 proc. więcej, a w Niemczech nawet 24 procent więcej.

Jednym z potencjalnych powodów niechęci dopłacania za autonomię na poziomie 4. jest to, że ankietowani nie mieli z nią do tej pory styczności i nie mogli jej samodzielnie przetestować - wskazał w rozmowie z serwisem Automotive News dyrektor zarządzający ds. motoryzacji i przemysłu w AlixPartners Alexandre Marian.

W Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech przepytano łącznie ponad 6,5 tys. klientów powyżej 18 roku życia.