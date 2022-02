85 mld zł na podniesienie konkurencyjności gospodarki. Rząd pracuje nad strategią produktywności

Strategia produktywności do 2030 roku powinna trafić pod obrady Rady Ministrów jeszcze w tym miesiącu. W założeniu ma poprawić wykorzystanie surowców i doprowadzić do neutralności klimatycznej produkcji. Nowe prawo własności przemysłowej ma zachęcić do współpracy przemysł i naukę w celu szybkiej komercjalizacji nowych rozwiązań.

Czy 85 miliardów złotych, które zostaną przeznaczone do 2030 roku na innowacje, cyfryzację, podniesienie kompetencji pracowników, poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki?

Polska gospodarka ma być oparta na wiedzy, bezpośrednim dostępie do danych i własności intelektualnej, cyfryzacji oraz korzystać z nowych technologii. Do 2030 roku kompetencje cyfrowe administracji publicznej mają wspierać konkurencyjność firm i całej gospodarki.

Nowe prawo własności przemysłowej ma mobilizować przemysł i naukę do współdziałania przy wdrażaniu nowych technologii.