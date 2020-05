9 mln partii dziennie. Szachy mają się coraz lepiej, a sponsorzy to widzą

- Wszystkie stacjonarne rozgrywki szachowe są zawieszone, kluby przerwały swoją działalność w rzeczywistości realnej i bardzo dużo swojej aktywności przeniosły do internetu. Przejściu do sieci ułatwiło to, że odpowiednia infrastruktura już od dawna była gotowa, nic nowego nie trzeba było tworzyć - mówi WNP.PL Łukasz Turlej, prezes klubu Wasko Hetman Katowice i wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE).

Podkreśla, że rozgrywki Szachowej Ekstraligi, czyli drużynowych mistrzostw Polski w szachach, pozyskały w 2019 roku wielu znanych i dużych partnerów. Organizatorem we wrześniu był klub Wasko Hetman Katowice.Przejściu z realnej rzeczywistości do internetu szachom ułatwiło to, że odpowiednia infrastruktura już od dawna była gotowa, nic nowego nie trzeba było tworzyć. Od dawna funkcjonują portale szachowe przyciągające wielu graczy, na największej platformie szachowej obecnie codziennie rozgrywanych jest ok. 9 mln partii.Zamieszanie spowodowane przez koronawirus może być pomocne w przebiciu się szachów do głównych kanałów informacyjnych.- W chwili, gdy wszystkie inne sporty funkcjonowały normalnie, to do głównych mediów przebijały się informacje związane tylko z największymi wydarzeniami szachowymi. Obecnie nie ma tygodnia, aby PAP czy główne serwisy i portale informacyjne nie podawały wiadomości o szachach. Inne dyscypliny są w zamrożeniu, więc zainteresowanie szachami bardzo mocno wzrosło – przekonuje Łukasz Turlej.Jak przyznaje, szachy mają problem z medialnym rywalizowaniem z innymi dyscyplinami z tego powodu, że są bardziej skomplikowane i trudniej je pokazać w telewizji, która ciągle jest głównym nośnikiem dla większości sportów.- Szachy to dość wolny sport, w głowie arcymistrza przez 15 minut dzieje się mnóstwo rzeczy, ale na szachownicy w tym czasie nie wydarza się nic – tłumaczy Łukasz Turlej.Jest pytanie, czy rosnący poziom zainteresowania szachami utrzyma się po koronawirusie.- Niektóre inne, bardziej medialne dyscypliny sportowe, regularnie pokazywane w telewizji, na pewno w dużej mierze odzyskają swoich sponsorów, to jest naturalne. Jednak rosnące zainteresowanie szachami w internecie i rosnąca społeczność szachowa są dobrymi przyczynkami do tego, aby przy szachach pojawiło się więcej partnerów biznesowych niż do tej pory – dodaje Łukasz Turlej.Bardzo duży potencjał i nadzieje wiązane są z szybszymi odmianami szachów, jak szachy błyskawiczne i szybkie. FIDE prowadzi rozmowy z największymi stacjami sportowymi na świecie, aby mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych transmitować na żywo. Transmisje szachowe na żywo w internecie potrafi oglądać kilka milionów osób.- To może być interesujące także dla laików, ponieważ w szachach szybkich i błyskawicznych ruchy są szybkie, do tego dochodzi mimika i gesty zawodników. To może być ciekawe nawet dla osób, które nie są mocno zaangażowane w ten sport – przekonuje Łukasz Turlej.Przed pandemią w Polsce, zgodne ze światowym trendem, przybywało grających zawodników. Rośnie liczba juniorów, do szachów wraca coraz więcej osób, które grały w przeszłości. Więcej zawodników to wyższe budżety klubów.- Bardzo często osoby, które grały za czasów juniorskich, a teraz mają 30-40 lat i wiedzą, że warto w tę dyscyplinę inwestować, pomagają w pozyskiwaniu partnerów do współpracy przy klubach, czy są też w stanie zainteresować media. Bardzo często szachiści pracują w ciekawych firmach na ciekawych stanowiskach - wskazuje Łukasz Turlej.To, jak będą wyglądały szachy po koronawirusie, będzie w dużym stopniu zależało od sytuacji gospodarki. Większość osób grających w szachy to amatorzy, a nie szachiści zawodowi, a weekendowy turniej na drugim końcu Polski to spory koszt.- Jeżeli spowolnienie potrwa dłużej i spowoduje problemy finansowe wielu gospodarstw domowych, to tak, jak we wszystkich innych branżach, tempo rozwoju szachów zostanie zatrzymane. Na razie widać, że aktywność w internecie się zwiększa – wskazuje Łukasz Turlej.Szachy pozostają jedną z najpopularniejszych dyscyplin w Polsce, tylko lekkoatletyka i piłka nożna mają więcej zarejestrowanych zawodników. Do 60 tys. osób zarejestrowanych w klubach szachowych dochodzi duża liczba osób regularnie grających, ale nie zrzeszonych.Dla wszystkich osób, które działają w klubach, obecna sytuacja jest dosyć trudna, ponieważ wszystkie treningi na żywo zostały zawieszone. Osoby, które uczą w szkołach, a w Polsce ok. 150 tys. uczniów ma przynajmniej raz w tygodniu zajęcia szachowe, tych zajęć teraz nie prowadzi. Trenowanie przeniosło się więc do internetu, a więc tam, gdzie wraz ze swoimi sponsorami próbuje się - przynajmniej na razie - odnaleźć cały światowy sport.