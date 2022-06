95 miliardów euro do wzięcia. To największy taki program w historii

Potencjał Polski jest dużo większy niż obecnie wykorzystywany – tak o naszym udziale w programie Horyzont Europa mówiła podczas Innovatorium 2022 Ewa Kocińska-Lange, dyrektor biura NCBR w Brukseli. Do zdobycia na badania i innowacje jest ponad 95 miliardów euro.

– Unijny program Horyzont Europa to ponad 95 miliardów euro. To największy w historii UE międzynarodowy program wspierający prowadzenie badań i tworzenie innowacji. Poszczególne projekty mogą otrzymać od 1 miliona do nawet 20 milionów euro wsparcia. Udział Polski w poprzednim programie wynosił 1,3 proc. W tej edycji chcemy go zwiększyć do 3 proc. – zapowiadała podczas Innovatorium 2022 Ewa Kocińska-Lange, dyrektor biura NCBR w Brukseli.

Jej zdaniem możemy już mówić o pierwszych sukcesach programu Horyzont Europa, aczkolwiek jesteśmy na samym początku programu.

- Myślę, że jest całkiem nieźle, jak na pierwszy rok – ocenia Kocińska-Lange. – Pierwsze rezultaty mamy wśród firm, uczelni i instytutów, więc myślę, że jest na czym budować potencjał polskiej nauki, ale też polskiej gospodarki.

Trzeba mieć ambicje i dobrego partnera

Do programu Horyzont Europa w perspektywie 2021-2027 aplikować może każdy. Program jest bardzo otwarty, jednak najwięcej beneficjentów jest spośród przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Zapoznać się ze strukturą programu i jego zasadami pomaga między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Robimy dwie rzeczy: pierwsza to jest właśnie tłumaczenie, w jaki sposób ten program funkcjonuje, że on jest absolutnie międzynarodowy. Kluczem do sukcesu jest znalezienie partnera, instytucji czy firm z innych krajów, które razem z nami mogą realizować pewne projekty. Druga rzecz to zrozumienie skali ambicji, które musimy mieć. Rzeczywiście te rzeczy, które proponujemy, muszą być innowacyjne w skali europy. To nie może być innowacja na poziomie firmy czy nawet na poziomie naszego kraju; musi być szersza, musi wykorzystywać potencjał, który ma europejska nauka lub gospodarka – dodaje dyrektor biura NCBR w Brukseli.

Ukraina też może skorzystać

Już niebawem w sposób pełen do programu będą mogły zgłosić się także firmy z Ukrainy. Choć Ukraina nie jest państwem członkowskim, była z tymi programami stowarzyszona. Państwo stowarzyszone ma takie same prawa i możliwości, jak państwo członkowskie. Ukraińskie firmy mogą też skorzystać z pomocy NCBR.

– Akurat 24 lutego parlament ukraiński miał głosować to stowarzyszenie, co oczywiście nie doszło do skutku. Więc pewne przedłużenia były, ale z aktualnych wiadomości wynika, iż już jest to zaakceptowane, więc jeśli tylko mają możliwości realizacji, to powinni aplikować. Zresztą nawet mimo tego, że ta umowa nie została wówczas podpisana partnerzy z Ukrainy są traktowani, jak partnerzy z kraju stowarzyszonego. W Ukrainie funkcjonowały zawsze takie punkty kontaktowe i punkty wsparcia. My oczywiście możemy pomóc, pokierować – podkreśla Ewa Kocińska-Lange.