Accenture przejmuje Umlaut

Przejęcie pomoże Accenture w obsłudze globalnych liderów sektora przemysłowego w obszarze analityki danych oraz transformacji cyfrowej. Poszerzony zakres usług Industry X umożliwi firmom zwiększenie wydajności, wzrostu i zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

Rozwój w cyfrowym świecie

Powiększają zasoby

Mogą też pomóc przedsiębiorstwom sprostać coraz wyraźniejszym oczekiwaniom względem nich, aby funkcjonowały w sposób odpowiedzialny i stosowały zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i opracowywały coraz bardziej zrównoważone produkty.Możliwości Umlaut obejmują tradycyjne i cyfrowe usługi inżynieryjne; testowanie i walidację inteligentnych połączonych produktów; doradztwo strategiczne, organizacyjne i w zakresie usprawniania procesów, a także rozwój sprzętu i oprogramowania.- Liderzy reprezentujący wiele branż, stojąc w obliczu nierozerwalnej relacji świata cyfrowego i produktów szukają zaufanego partnera, który rozumie ich biznes i może ich wesprzeć na każdym etapie podróży, która ma ostatecznie doprowadzić do osiągnięcia wymiernych korzyści w obszarach takich jak inżynieria i produkcja - podkreślił Marc Peter Althoff, dyrektor techniczny Umlaut.Umlaut będzie kolejną spośród 22 przejętych od 2017 roku przez Accenture spółek. Przejęcia mają na celu zwiększenie możliwości Industry X. Wśród ostatnio nabytych spółek są dostawca technologii operacyjnych Electro 80 (Australia), dostawca usług robotyki i automatyki przemysłowej Pollux (Brazylia), firma doradztwa operacyjnego Myrtle (USA) oraz firma doradztwa technologicznego SALT Solutions (Niemcy). Warunki finansowe przejęcia nie są ujawnione.Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40. branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Interactive, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji.Umlaut to globalna, międzybranżowa firma z kompleksową ofertą obejmującą usługi doradcze i inżynierskie dla klientów na całym świecie. Zespół składa się z 20 firm konsultingowych i inżynieryjnych w 50 lokalizacjach na całym świecie.Zobacz też: Accenture: liderzy biznesowi potrzebują 18 miesięcy, aby wrócić do zysków sprzed pandemii