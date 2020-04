Administracja USA chce cofnięcia licencji na działalność dla China Telecom

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce cofnięcia licencji na działalność China Telecom w tym kraju ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym - informuje w piątek dziennik "Financial Times".

Rekomendacje cofnięcia licencji dla chińskiego telekomu napływają z kilku rządowych instytucji, w tym - ministerstwa sprawiedliwości. Dziennik ocenia, że to kolejny etap działań administracji Trumpa skierowanych na odparcie technologicznej ekspansji Chin, które wzmacniają swoją pozycję kosztem USA.

China Telecom uzyskał licencję na działalność w USA w 2007 roku na mocy pozwolenia wydanego przez Federalną Komisję Komunikacji (FCC). Obecnie jednak ministerstwo sprawiedliwości USA ocenia, że powinna ona zostać cofnięta, gdyż zagraża m.in. bezpieczeństwu komunikacji rządowej. Jak wskazuje resort wraz z pięcioma innymi rządowymi agencjami, przesyłanie najbardziej poufnych danych powinno następować wyłącznie we współpracy z "zaufanymi partnerami z krajów, które podzielają nasze wartości i aspiracje".

Ostateczna decyzja, jak podaje "FT", leży w rękach FCC. Do jej podjęcia wymagane są głosy większości spośród pięciu komisarzy zasiadających w składzie orzekającym organu. W ubiegłym roku FCC odebrała licencję na działalność innemu chińskiemu telekomowi, China Mobile.

"Financial Times" przypomina, że obawy związane z rosnącą dominacją Chin podzielają zarówno Demokraci, jak i Republikanie. W ubiegłym roku senatorowie Chuck Schumer (Partia Demokratyczna) i Tom Cotton (Partia Republikańska) ponad podziałami politycznymi wezwali do audytu licencji udzielonej firmie China Telecom. Ministerstwo sprawiedliwości USA ocenia, że cofnięcie pozwolenia jest zasadne przede wszystkim ze względu na kontrolę Pekinu nad firmą. Według chińskiego prawa musi ona wypełniać żądania władz centralnych dotyczące np. przekazywania danych, a to może zostać wykorzystane w celach wywiadowczych.

Zdaniem resortu działalność China Telecom w USA stwarza również tajnym agentom ChRL sposobność prowadzenia szkodliwej działalności w cyberprzestrzeni ­- np. cyberszpiegostwa i sabotażu amerykańskiej telekomunikacji.

China Telecom w USA zapewnia usługi sieciowe podmiotom korporacyjnym z sektorów takich jak finanse i ochrona zdrowia. Klientami tego operatora są również obywatele ChRL przybywający do USA w celach turystycznych i edukacyjnych, którzy w ten sposób korzystają z tańszej łączności z Chinami kontynentalnymi.