Adrian Zandberg: w branży cyfrowej potrzebny jest nowy podatek

– Nie jest dobrą sytuacją to, że zgadzamy się od lat, że w sektorze technologicznym dokonuje się bezprecedensowa koncentracja. Mamy w tym momencie do czynienia z klasycznymi zjawiskami, które widzieliśmy w gospodarce w czasach, zanim rządy zaczęły rozbijać monopole i oligopole – twierdzi w rozmowie z WNP.PL Adrian Zandberg, poseł Lewicy i członek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.

Zobacz także: USA osiągnęły porozumienie z Francją, Włochami, Hiszpanią i W. Brytanią ws. podatku cyfrowego – Napisaliśmy projekt ustawy wdrażającej opodatkowanie gigantów cyfrowych. Jest gotowy, policzony, zaopatrzony we wszystkie potrzebne analizy. Ma też poparcie partnerów społecznych. Mamy pełne wsparcie ze strony central związkowych i wystarczy po prostu wola polityczna, żeby działać... Tylko tego działania nie możemy się od początku kadencji doczekać – zaznacza polityk. – To naprawdę nie jest wielka filozofia. Są kraje, które wzięły się już za ten problem na poziomie państw narodowych, nie czekając na rozwiązania OECD.W jego opinii sprawa podatku cyfrowego pozostaje częścią większego problemu, który polega na unikaniu przez wielki biznes płacenia podatków w Polsce.– Przez lata panowało wśród polskiej klasy politycznej przyzwolenie dla tego, że budżet ma być utrzymywany przez pracowników, ewentualnie przez drobnych przedsiębiorców; a prowadzący dużą działalność gospodarczą? Podatki są nie dla nich... Uważam, że najwyższy czas zerwać z tym sposobem myślenia. On jest fundamentalnie nieuczciwy, ale też jest barierą dla rozwoju Polski i dla rozwoju społecznego, bo tam są te pieniądze, których potrzebujemy, by ten ostatni milion gospodarstw domowych, który ma w tym momencie problem z dostępem do internetu, ucyfrowić... Tam są pieniądze na to, by przyspieszyć digitalizację państwa polskiego. I na to, żeby poprawić jakość edukacji, także jeżeli chodzi o edukację ścisłą, informatyczną. Przecież od tego będzie zależało, jaka będzie pozycja polskiej gospodarki za 5-10 lat – twierdzi poseł Lewicy.I dopowiada, że dobrze byłoby, żeby polscy politycy przestali polować na okazje do zdjęć z prezesami dużych firm, a zastanawiali się nad tym, w jakim stopniu zasady, które tworzą, faktycznie służą rozwojowi Polski.- Nie tylko zresztą rozwojowi mierzonemu przez PKB, ale - co równie ważne – rozwojowi społecznemu – podsumowuje Adrian Zandberg.