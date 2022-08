Advanced Graphene Products celuje w energetykę jądrową, automotive i kosmos

Advanced Graphene Products, producent grafenu, którego akcje notowane są na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w pierwszym półroczu 2022 roku zanotował przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 335 tys. zł, czyli ponad siedmiokrotnie więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku oraz o 130 proc. więcej niż w całym 2021 roku.

W ramach umowy Advanced Graphene Products dostarczy grafen, który posłuży do produkcji farby antykorozyjnej dla BMW, Mini, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagena oraz Forda.

W drugim kwartale 2022 roku spółka rozpoczęła realizację zlecenia dla Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN), polegającego na wytworzeniu wolnostojących folii węglowych na bazie grafenu.

Według danych dotyczących światowego rynku grafenu jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40 proc., a rynek osiągnie wartość 877 mln dol. w 2027 roku.

W drugim kwartale 2022 roku Advanced Graphene Products wykazał dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, które wyniosły 136 tys. zł, w porównaniu do 18 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów w drugim kwartale 2021 roku.

Komercyjny grafen

Advanced Graphene Products w drugim kwartale tego roku realizował współpracę z dotychczasowymi partnerami i klientami w obszarze dostaw produkowanego grafenu, jak i projektów mających na celu wspólne opracowanie i komercjalizację nowych jego zastosowań.

Spółka uruchomiła w drugim kwartale tego roku własny sklep i stronę produktową, za pośrednictwem której prowadzona jest dystrybucja, promocja i sprzedaż produkowanego przez spółkę filamentu do druku 3D.

Filament to termoplastyczny materiał używany do tworzenia modeli i obiektów na drukarkach 3D. Wykorzystanie grafenu w filamentach 3D jest opracowywane samodzielnie przez spółkę. Prografen firmy to pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych na świecie, szeroko dostępny filament do druku 3D z dodatkiem grafenu, przeznaczony do zastosowań w warunkach domowych oraz przemysłowych.

Spółka rozwijała także, zapoczątkowaną w pierwszym kwartale br., współpracę z platformą Amazon, za pośrednictwem której filament 3D sprzedawany był na rynkach niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim. Następnym krokiem ma być wprowadzenie produktów marki na kolejne rynki europejskie, a także w USA.

Rozwijana była także współpraca z dystrybutorami oraz odbiorcami przemysłowymi filamentu, m.in. za pośrednictwem firmy, która sprzedaje Prografen w Wielkiej Brytanii.

- Koncentrowaliśmy się na działaniach w mediach społecznościowych, biznesowych i branżowych. Wykorzystywaliśmy także narzędzia do wsparcia pozycjonowania oraz promowania marki i produktu. Wszystkie te działania w kolejnych kwartałach będą przynosić konkretne efekty w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz poprawy rozpoznawalności i pozycjonowania produktów w internecie i na rynku – mówi Maciej Gałązka, prezes Advanced Graphene Products. - Chciałbym podkreślić, że jesteśmy pierwszą firmą, która komercjalizuje grafen, oferując filament do druku 3D z grafenem w skali komercyjnej – dodaje.

Oprócz filamentów specjalistycznych z dodatkiem grafenu spółka rozszerzyła także w drugim kwartale 2022 roku ofertę filamentów do druku 3D o materiały kolorowe bez grafenu. Został także już opracowany i wyprodukowany filament do druku 3D z dodatkiem grafenu o właściwościach przewodzących prąd, który wkrótce trafi do sprzedaży.

Energetyka jądrowa i automotive

W ramach przyjętego modelu biznesowego w drugim kwartale 2022 roku firma kontynuowała długoterminową współpracę z Nanosphere, dotyczącą wytwarzania i dostawy grafenu płatkowego, który będzie wykorzystywany do produkcji antykorozyjnej farby proszkowej dla branży automotive. Długoterminowa umowa z Nanosphere na dostarczenie przemysłowych ilości grafenu została zawarta do końca 2028 roku.

W ramach umowy Advanced Graphene Products każdego roku dostarczy grafen, który posłuży docelowo do produkcji 60 ton farby antykorozyjnej, używanej w produkcji innowacyjnych półosi samochodowych nowej generacji. Będą one instalowane w pojazdach najważniejszych europejskich producentów, m.in. marek: BMW, Mini, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen oraz Ford.

Centrum Badań Jądrowych to drugi międzynarodowy partner firmy o prestiżowym charakterze, po Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozpoczęty w drugim kwartale tego roku projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA-ESTEC), polegający na stworzeniu czujnika kriogenicznego, opartego na grafenowym półprzewodnikowym elemencie sensorycznym (na bazie grafenu HSMG), był kontynuowany w drugim kwartale.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka poniosła jeszcze stratę netto w wysokości 949 tys. zł, wobec straty w pierwszym kwartale 2021 roku w wysokości 776 tys. zł.

W drugim kwartale 2022 roku strata netto spółki wyniosła 833 tys. zł, w tym samym okresie ubiegłego roku wynosiła 431 tys. zł.

- Drugi kwartał był dla nas okresem bardzo intensywnej pracy nad rozbudową struktur sprzedażowych filamentu do druku 3D oraz budowaniem rozpoznawalności marki. Wolumeny sprzedaży filamentów nie są jeszcze tak wysokie, jak byśmy chcieli, ponieważ musieliśmy przejść etap przygotowania do sprzedaży, który trwał trochę dłużej niż zakładaliśmy. Ponadto uruchomienie sprzedaży wypadło w okresie wakacyjnym, ale liczę, że nasz nakład pracy przyniesie w kolejnych kwartałach satysfakcjonujące akcjonariuszy i inwestorów wyniki finansowe - komentuje Maciej Gałązka. - Zdajemy sobie jednak sprawę, że trafiliśmy na trudny okres dla globalnej gospodarki, który wymusza na przedsiębiorstwach redukcję inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie teraz jest czas na innowacje, ponieważ są one źródłem oszczędności w procesie produkcji i na przykład farby antykorozyjne są rozwiązaniem dającym przewagi konkurencyjne i technologiczne w branży automotive - dodaje.

Według danych analitycznych (Allied Market Research) dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40 proc., a rynek osiągnie wartość 877 mln dol. w 2027 roku..

Advanced Graphene Products to spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG, co pozwala uczestniczyć w rynku obu znanych form grafenu.