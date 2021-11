Advanced Graphene Products wchodzi na NewConnect

Pierwsze notowanie spółki Advanced Graphene Product, producenta grafenu płatkowego i powierzchniowego z opatentowaną technologią HSMG, na rynku NewConnect odbędzie się 29 listopada 2021 r. Do obrotu trafi 4 994 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji serii C, z której w czerwcu spółka pozyskała 7,4 mln zł brutto.

Jedną z nich jest uzyskane w czerwcu 2021 r. dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w wysokości 3,30 mln zł przeznaczone na realizację najnowszego projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem technologii wytwarzania tlenku grafenu (dyspersji GO) i uzyskania odpowiedniego rodzaju zawiesiny (np. wodnej lub acetonowej) i uzyskanie najwyższego stopnia gotowości technologicznej - TRL9. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2021 r., zaś jego zakończenie zaplanowane zostało na listopad 2023 r. Łączny budżet projektu wynosi blisko 4,34 mln zł. Pozostała część wkładu własnego zostanie przez spółkę sfinansowana dzięki środkom z emisji akcji.AGP zamierza rozwijać się także poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych, gdzie możliwości wykorzystania grafenu są istotnie większe niż w kraju. Dlatego na początku września 2021 r. Advanced Graphene Product dołączyła do grona członków największego i najstarszego międzynarodowego stowarzyszenia branżowego - The Graphene Council. Organizacja ta działa na rzecz promowania i wspierania rozwoju rentownego rynku grafenu i materiałów pokrewnych m.in. poprzez dostarczanie informacji producentom grafenu, które pomogą im rozwinąć popyt na ich produkty.Model działalności AGP opiera się na współpracy z partnerami biznesowymi reprezentującymi branże o największym potencjale w zakresie wykorzystania produkowanego grafenu jak kompozyty węglowe, polimery/filamenty do druku 3D, żywice epoksydowe, pokrycia antykorozyjne, oleje i smary. Jednakże nowych możliwości wykorzystania grafenu wciąż przybywa.Czytaj również: Rynek grafenu podwoi swoją wartość w 5 lat - W toku ostatnich kilku lat pracy zidentyfikowaliśmy i przy udziale wybranych partnerów biznesowych rozwijaliśmy możliwe aplikacje grafenu. Nie osiadamy jednak na laurach i uważnie obserwujemy rynek, w czym wspierają nas zaprzyjaźnione jednostki naukowe: Politechnika Łódzka czy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obecnie oceniamy, że grafen może być też z powodzeniem wykorzystany w produkcji np. baterii litowo-jonowych, w branży elektromobilności, w rozwiązaniach dedykowanych magazynowaniu wodoru czy też w bardzo popularnym ostatnio segmencie: grafenowych kropek kwantowych - opowiada Maciej Gałązka.Spółka pracuje nad pilotażowymi wdrożeniami grafenu w przemyśle, pierwsza z nich będzie dotyczyć kompozytów węglowych z domieszką grafenu płatkowego, zastosowanych do produkcji nowych ram rowerowych marki Kross.Według danych analitycznych z firmy badawczej Allied Market Research dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie około 40 proc., a rynek osiągnie wartość 877 mln dol. w 2027. Z kolei według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln dol. w 2018 roku do 1 mld dol. w 2023 r.