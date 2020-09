Agencje bezpieczeństwa USA ostrzegają przed dezinformacją i cyberatakami

Amerykańskie agencje bezpieczeństwa ostrzegają przed dezinformacją i cyberatakami, których nasilenie stanowi szczególne zagrożenie przed listopadowymi wyborami prezydenckimi - informuje serwis Computer Weekly.

Amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) wraz z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) wydały oficjalne ostrzeżenie, którego celem ma być zwiększenie świadomości nt. zagrożeń związanych z dezinformacją i potencjalnymi cyberatakami przed wyborami prezydenckimi, które w USA odbędą się za niecałe dwa miesiące. We wspólnym oświadczeniu agencje stwierdziły, iż spodziewają się nasilonych działań ze strony cyberprzestępców działających na zlecenie innych państw. Chodzi m.in. o tworzenie fałszywych stron internetowych podszywających się pod autentyczne witryny związane z tematyką wyborczą, a także dystrybucję treści w mediach społecznościowych, których celem będzie obniżenie zaufania do procesów demokratycznych, w tym wyborów.

Specjaliści CISA i FBI oceniają, że ryzyko wiąże się przede wszystkim ze zwiększonym udziałem głosowania pocztowego w nadchodzących wyborach, co może rodzić trudności w ogłoszeniu wstępnych wyników elekcji w wieczór wyborczy. Czas, który będzie potrzebny na zliczenie głosów nadsyłanych pocztą, może być wykorzystany przez cyberprzestępców do dystrybucji dezinformacji i ingerencji w wynik głosowania, co z kolei doprowadzi do stawiania zasadnych pytań na temat zgodności proceduralnej wyborów i ich ważności - podkreślają służby.

Kampanie dezinformacyjne i cyberataki to ryzyko, które CISA i FBI wiążą przede wszystkim z działaniami Chin, Rosji i Iranu. Wskazuje na to aktywność hakerów działających na zlecenie tych państw, o której donosiła wcześniej m.in. firma Microsoft zajmująca się monitorowaniem prób ingerencji w infrastrukturę wyborczą w USA.

Eksperci rządowych instytucji zalecili Amerykanom uważne i krytyczne przyglądanie się źródłom, z których pochodzą odbierane przez nich informacje. Zachęcili również do częstego weryfikowania wiarygodności wydawców, których treści publikowane są w internecie, a także rozważania intencji oraz interesów mogących stanowić motywację dla pojawiających się w sieci przed wyborami publikacji.