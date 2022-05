Agora zwiększyła przychody, ale wykazała stratę netto

Grupa Agora uzyskała w pierwszym kwartale 2022 roku 253,1 mln zł przychodów, co oznacza, że były one wyższe o 73,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. O poziomie wpływów grupy zdecydowało przede wszystkim zniesienie większości restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Widać to w szczególności na przykładzie segmentu "film i książka", zarówno w działalności kinowej, jak i filmowej, ze względu na fakt, że w pierwszym kwartale 2021 roku kina pozostawały zamknięte.

Grupa kapitałowa Agora zanotowała stratę netto w wysokości 33,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 31,8 mln zł.

Biznesem, który odnotował wzrost przychodów, był segment "reklama zewnętrzna". Wyższe wpływy o 90 proc. wynikały głównie ze wzrostu wydatków na reklamę na nośnikach premium citylight, backlight oraz digital.

W pierwszym kwartale 2022 roku koszty operacyjne grupy Agora zwiększyły się o 41,1 proc. i ukształtowały się na poziomie 275,8 mln zł. Były one wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych, poza internetem.

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) w wysokości 17,6 mln zł, wobec 8,1 mln zł straty w analogicznym okresie 2021 roku.

Jednocześnie firma ograniczyła stratę na poziomie EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) o 54,1 proc., do 22,7 mln zł.

Strata na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 to kwota 4,3 mln zł, zaś strata na poziomie EBIT w tym ujęciu w pierwszym kwartale 2022 roku - 28 mln zł.

Grupa dysponowała 31 marca 2022 roku środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 99,7 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty wynoszące 98,7 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz krótkoterminowe aktywa finansowe w wysokości 1 mln zł.

Na koniec marca 2022 roku zadłużenie grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 817,2 mln zł (w tym zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16 stanowiły 668,8 mln zł).

Dług netto w tym ujęciu wyniósł 718,5 mln zł, natomiast bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16, dług netto to 49,7 mln zł.

Kina i gastronomia

W pierwszym kwartale 2022 roku kina w Polsce prowadziły już działalność operacyjną, w tym do końca lutego 2022 roku z limitem sprzedaży 30 proc. miejsc w sali. Dzięki temu w pierwszym kwartale 2022 roku grupa Agora odnotowała 69,7 mln zł ze sprzedaży biletów do kin i ze sprzedaży barowej, co nie było możliwe w analogicznym okresie 2021 roku.

Next Film wprowadził na ekrany kinowe trzy nowe produkcje filmowe i odnotował wpływy z produkcji dla Netfliksa, co przyniosło wzrost wpływów z dystrybucji i produkcji filmowej do 15,8 mln zł.

Przychody z działalności gastronomicznej wzrosły o 44,4 proc., do 7,8 mln zł, zarówno dzięki zniesieniu restrykcji w działalności gastronomicznej, jak i zwiększeniu liczby restauracji.

Media i reklama

Biznesem, który odnotował istotny wzrost przychodów, był segment "reklama zewnętrzna". Wyższe wpływy w tym obszarze biznesowym o 90 proc. - 30,4 mln zł - wynikały głównie ze wzrostu wydatków na reklamę na nośnikach premium citylight, backlight oraz digital.

W segmencie "radio" wpływy wzrosły o 14,6 proc., do 22,8 mln zł, przede wszystkim z uwagi na wyższe przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios (w pierwszym kwartale 2021 roku kina były zamknięte) oraz czasu antenowego w stacjach innych nadawców.

W segmencie "prasa" wpływy ze sprzedaży wzrosły o 1,3 proc., do 46,9 mln zł. Zdecydowały o tym głównie wyższe wpływy ze sprzedaży treści Gazety Wyborczej w formie cyfrowej oraz przychody z działalności poligraficznej.

Spadek przychodów w segmencie "internet" o 6,4 proc., do 43,9 mln zł, wynikał głównie ze zmian w strukturze sprzedaży spółki Yieldbird (związanej z rezygnacją ze świadczenia usług klientom o niższej marżowości), wyższe były natomiast wpływy odnotowane przez portal Gazeta.pl.

Koszty w górę

W pierwszym kwartale 2022 roku koszty operacyjne grupy Agora zwiększyły się o 41,1 proc. i ukształtowały się na poziomie 275,8 mln zł. Były one wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych, poza internetem.

W okresie styczeń–marzec 2022 roku największy wzrost kosztów operacyjnych - o 149,2 proc., do 114,9 mln zł - miał miejsce w segmencie "film i książka i wynikał przede wszystkim z faktu, iż w analogicznym okresie 2021 roku kina nie mogły prowadzić działalności operacyjnej wskutek decyzji administracyjnych.

Na wzrost kosztów operacyjnych tego obszaru wpływ miał również rozwój działalności gastronomicznej i jej większa dynamika ze względu na mniejszą skalę obostrzeń w działalności.

Kolejnym biznesem, w którym odnotowano wzrost kosztów operacyjnych, był segment "prasa".