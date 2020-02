AI pomoże zwalczać przyszłe epidemie podobne do koronawirusa

Choć sztuczna inteligencja (AI) najpewniej nie odegra dużej roli w walce z obecną epidemią koronawirusa, algorytmy mogą pomóc w opanowywaniu przyszłych pandemii, m.in. wskazując, które metody leczenia mają największe szanse powodzenia - pisze agencja Bloomberga.

Epidemie nowych chorób, w tym trwający obecnie kryzys związany z koronawirusem Covid-19, zazwyczaj postępują zbyt szybko, by naukowcy mogli opracować lekarstwo. Rozwiązaniem tego problemu może być włączenie do tych prac systemów sztucznej inteligencji.

Algorytmy dysponujące ogromną ilością danych mogą dużo szybciej niż człowiek znaleźć powiązania między poszczególnymi przypadkami i ułatwić wybór metody kuracji z największą szansą powodzenia, lub wskazać drogę dalszych eksperymentów z patogenem.

Szef zajmującego się treningiem algorytmów do opracowywania leków startupu Exscientia Andrew Hopkins twierdzi, że w ciągu najbliższej dekady dzięki AI będzie można przejść od pierwszego projektu do testów klinicznych w nawet 18 do 24 miesięcy.

Oksfordzka firma opracowała nowy środek przeznaczony do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jest on gotowy do testów laboratoryjnych po niespełna rocznej fazie wstępnych badań. Cały proces miał zająć ok. pięciokrotnie mniej czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Pochodząca z Cambridge firma Healx stosuje podobne podejście. Wykorzystując uczenie maszynowe firma znajduje nowe zastosowania dla leków istniejących już na rynku - dodał Bloomberg.

Obie firmy zapewniają algorytmom dane medyczne z czasopism naukowych, baz danych biomedycznych czy badań klinicznych. W procesie nadal uczestniczą jednak wykwalifikowani specjaliści, którzy czuwają nad kierowaniem wniosków AI na odpowiednie tory.

Metodologia Exscientii o nazwie Centaur Chemist zakłada uczenie algorytmów strategii poszukiwania nowych związków chemicznych przez wykwalifikowanych projektantów leków. Healx oddaje zaś wyniki i przewidywania opracowane przez AI w ręce badaczy, którzy decydują, które wnioski są warte dalszego rozważenia.

Szef zespołu naukowego firmy Healx Neil Thompson stwierdził, że algorytmy mogłyby zostać dostosowane do poszukiwania leków w przypadku epidemii nowego wirusa, gdyby firma otrzymała wystarczającą liczbę informacji o chorobie. "Systemy patrzą na działanie obecnych na rynku leków i dopasowują je do cech nowej choroby" - wyjaśnił. Obecnie firma nie szuka jednak lekarstw zdatnych do leczenia koronawirusa.

Bloomberg wskazał, że słabym punktem wszystkich prób zaprzęgnięcia AI do tworzenia leków jest etap testów klinicznych. Nawet środki już stosowane w leczeniu jednej choroby powinny zostać od nowa zbadane i zatwierdzone do leczenia innego schorzenia. Proces wykazania, że dany środek jest bezpieczny i efektywny na dużej liczbie osób nadal może trwać latami, zanim produkt trafi do ostateczniej recenzji organów regulacyjnych.

Zdaniem agencji start-upy takie jak Exscientia czy Healx powinny planować swoje działania z wyprzedzeniem - obserwować genomy wirusów, które mogą stać się problemem w przyszłości i brać je na cel jeszcze wtedy, gdy nie ma rynkowych zachęt do pracy nad lekiem.

Kolejną trudnością, z jaka zmagają się tego typu firmy jest znalezienie wysoko kwalifikowanych pracowników. "Bardzo ciężko jest zachęcić do pracy ludzi z wiedzą zarówno o sztucznej inteligencji, jak i biologii. Nie wystarczy jedynie rozległa wiedza informatyczna, niezbędne jest także znajomość tajników biologii stosowanej" - wskazała członkini zarządu Healx i była chirurg Irina Haivas.