Ailleron dzięki kontraktom eksportowym notuje duży wzrost zysku

Skonsolidowane przychody grupy Ailleron po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 290, 1 milionów złotych, podczas gdy rok temu to było 145,5 milionów. Sprzedaż eksportowa stanowiła 76 procent przychodów.

Ailleron po trzech kwartałach 2022 roku osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie 290,1 milionów złotych co oznacza wzrost o niemal 100 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego gdy odnotowano 145,4 miliony złotych. Zysk netto z działalności kontynuowanej po 9 miesiącach tego rok wyniósł 24,78 milionów złotych, podczas gdy w 2021 roku to było 8,06 miliona złotych.

- Charakter branży w której działamy oraz model biznesowy, gdzie eksport odgrywa znaczącą rolę, dają potencjał do dynamicznego rozwoju i dalszego wzrostu wartości spółki. Zdecydowana większość naszych obecnych i potencjalnych klientów nadal widzi dużą potrzebę digitalizacji swoich biznesów i rozwiązań, w tym wdrażania systemów komunikacji zdalnej. Nie widzimy, w przewidywalnej przyszłości ryzyka spadku przychodów - mówił podczas ostatniej konferencji członek zarządu Tomasz Król.

Grupa działa w dwóch segmentach opierając się na rozwiązaniach informatycznych dla branży finansowej i e-commerce oraz usług świadczonych w oparciu o własne produkty i platformę telekomunikacyjną. W minionym tygodniu podpisana została umowa na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za rozwiązania dedykowane dla branży hotelarskiej. Transakcja powinna zostać sfinalizowana w przyszłym roku.

Przyjęta kilka lat temu strategia działania grupy Allieron zakłada skupienie się na obsłudze klientów zagranicznych. Obecnie sprzedaż w ramach kontraktów eksportowych stanowi już o 76 procentach przychodów. To w połączeniu z produktami, które mają wysoką marże stanowi o potencjale spółki, która nie odczuwa spowolnienia w światowej gospodarce.