Ailleron rozwija się przez przejęcia. Na celowniku duża firma

Ailleron chce w 2022 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 roku dokonać akwizycji firmy o przychodach rzędu 100 mln zł - poinformował członek zarządu spółki Tomasz Król. Firma dostarczająca rozwiązania IT nie planuje w tym roku buy backu, chce co roku zwiększać kwotę wypłacanej dywidendy.

Ailleron przed rokiem sprzedał udziały i inwestycje w Software Mind, a cały segment usługowy działalności Ailleron – Enterprise Services został przeniesiony do spółki Software Mind.

Od transakcji z Enterprise Investors grupa wydała na przejęcia już ponad 120 mln zł, pozostały budżet to ok. 80 mln zł.

Głównym kierunkiem rozwoju spółki na kolejne lata pozostanie wysokomarżowa zagranica. Ailleron wdraża swoje rozwiązania w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach

- Obserwujemy rynek, naszym planem jest kupno większej spółki o przychodach rzędu 100 mln zł. Obserwujemy wyceny, czy się obniżą, liczymy też, że do kupienia będą spółki, których właściciele jeszcze niedawno nie planowali ich sprzedaży – mówił prezes Tomasz Król podczas konferencji prasowej. - Zakładamy, że w tym roku lub w pierwszym kwartale 2023 roku dokonamy akwizycji, która pozwoli nam rozszerzyć działalność geograficznie, a może też produktowo - dodał.

Ailleron za cel stawia sobie przekroczenie poziomu 9,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej z 2020 roku, czyli sprzed sprzedaży udziałów w Software Mind.

Wartość wydzielonej części biznesu wyceniono na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Enterprise Investors odkupił od Aillerona 26,7 proc. akcji Software Mind za 40 mln zł i dokapitalizował spółkę kwotą 71 mln zł.

Płace w grupie Ailleron rosną w tempie 23 proc. Spółce udaje się pokryć te koszty dzięki wyższym stawkom sprzedażowym.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia części zysku netto za rok 2021 w kwocie 4 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,32 zł na akcję.

- Jest to kwota na poziomie dywidendy z zeszłego roku. Pomimo osiąganych znacznie wyższych zysków, mamy jeszcze przed sobą spore inwestycje. W tym roku prawdopodobnie nie będziemy przeprowadzać skupu akcji własnych, natomiast naszym celem jest co roku zwiększanie kwoty wypłacanej dywidendy – informuje Tomasz Król.

Projekt strategiczny

W pierwszym kwartale 2022 roku Ailleron uzyskał skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 76,7 mln zł, co jest poziomem niemal dwukrotnie wyższym (wzrost o 97 proc.) w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Przedstawiciele spółki poinformowali, że bez uwzględnienia przychodów przejętych spółek wzrost rok do roku wyniósłby ok. 50 proc. Dotychczas przejęte spółki generują rentowność EBITDA na średnim poziomie 25 proc.

EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniosła 12,2 mln zł, czyli była o 96 proc. wyższa rdr, zysk operacyjny wyniósł 9,4 mln zł (wzrost 127 proc.). Z kolei zysk netto osiągnął poziom ok. 4 mln zł, co oznacza wzrost o 123 proc., mimo kosztów jednorazowych związanych z przejęciem (bez nich wynik netto za pierwszy kwartał br. byłby na poziomie ok. 7 mln zł).

Grupa Ailleron działa w trzech obszarach: Technology Services (poprzednio Enterprise Services) - w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech – w ramach spółki Ailleron.

Dominującym segmentem w grupie, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży, jak i wyników, jest Technology Services, obejmujący rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i e-commerce, rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne.

Technology Services w całym okresie pierwszego kwartału 2022 roku zrealizował sprzedaż ok. 62,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 143 proc. W ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonanymi akwizycjami w takich podmiotach, jak Virtual Mind, Code Factory czy Chmurowisko – informuje zarząd spółki.

- Od samego początku konsekwentnie realizowany jest projekt strategiczny, w ramach którego wraz z Enterprise Investors chcemy zbudować grupę będącą liderem w wybranych specjalizacjach sektorowych i technologicznych. Po wynikach za pierwszy kwartał możemy zaobserwować, że nasze podejście już przynosi wymierne efekty. Akwizycje realizowane dzięki środkom pozyskanym na dokapitalizowanie Software Mind, a także poprzez finansowanie dłużne, otwierają nam nowe rynki, dają dostęp do wysokiej klasy specjalistów IT, a przy tym pozytywnie wpływają na wyniki, co widać w raportach finansowych – wyjaśnia Tomasz Król. - Realizacja strategii pozwoli osiągnąć kilkukrotnie większą skalę działalności - dodaje.

Perspektywy rozwoju

Głównym kierunkiem rozwoju spółki na kolejne lata pozostanie wysokomarżowa zagranica. Ailleron wdraża swoje rozwiązania w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, ale rynek – w ocenie zarządu - nadal pozostaje niezwykle chłonny. Dlatego zarząd liczy na utrzymanie tempa ekspansji m.in. w krajach niemieckojęzycznych, jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria oraz w Stanach Zjednoczonych. Eksport w przychodach stanowi prawie 75 proc..

Segment FinTech wygenerował przychody na poziomie 12,8 mln zł, odnotowując wzrost o 11 proc. Spółka w obszarze corporate banking realizuje duże, długoterminowe projekty dla kilku klientów bankowych.

Pozostałe obszary: FinTech - LiveBank, Challenger i LeaseTech, z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji, są obiektem aktywnego developmentu produktowego, który ma zwiększyć atrakcyjność i dać możliwość skierowania oferty do nowych klientów, w szczególności na rynkach eksportowych.

- Wciąż dostrzegamy znaczny potencjał do zwiększenia swoich przychodów w obszarze FinTech. Warto pamiętać, że od ubiegłego roku dokonujemy znaczących inwestycji w ten segment, głównie dzięki środkom pozyskanym w ramach sprzedaży części udziałów w spółce Software Mind. Został opracowany całkowicie nowy, w pełni chmurowy i SaaS-owy, model dostarczania naszego flagowego rozwiązania – LiveBanku. Z punktu widzenia produktu to rewolucyjna zmiana, otwierająca dla niego globalny rynek banków i instytucji finansowych liczący tysiące podmiotów, o szacowanej wartości ok. 4,5 mld dol. – komentuje Tomasz Król.

Obecnie Ailleron jest w trakcie zaawansowanych negocjacji na wdrożenie nowej wersji LiveBanku w kilku bankach.

W strukturze przychodów dominuje sprzedaż eksportowa przy coraz wyższej dynamice ogólnej sprzedaży. Eksport wzrósł w pierwszym kwartale 2022 roku do ponad 57,5 mln zł i osiągnął ponad 220-proc. dynamikę w ujęciu rocznym. Znaczny przyrost eksportu jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100 proc. biznesem eksportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach, jak LiveBank.

Ailleron stawia na rozwój na kilku kluczowych rynkach, na których jest w stanie osiągać wyższe marże – w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz Azji Południowo–Wschodniej. Dynamika wzrostu przychodów rok do roku dwóch kluczowych rynków eksportowych wyniosła w pierwszym kwartale odpowiednio: dla Unii Europejskiej - niemal 209 proc., a dla Stanów Zjednoczonych - ok. 220 proc.

W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły niespełna 0,7 mln zł.