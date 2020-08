AirBnB jeszcze w sierpniu złoży wniosek o dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA - informuje stacja telewizyjna CNBC powołując się na źródła bliskie sprawie. Spółka może zadebiutować na parkiecie jeszcze przed końcem roku.

Komplet dokumentów kwalifikujących AirBnB do dopuszczenia do obrotu giełdowego miał wpłynąć do SEC wcześniej w tym roku - przypomina stacja. Plany firmy pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która sprawiła, że AirBnB musiało zwolnić jedną czwartą zatrudnianych przez siebie kadr, co przekłada się na ok. 1900 osób, celem zmniejszenia kosztów działalności.

Szef firmy Brian Chesky w rozmowach z pracownikami informował wówczas, że przychody AirBnB za rok 2020 wyniosą prawdopodobnie mniej niż połowę tego, co spółka zarobiła w ubiegłym roku.

Wycena spółki spadła do poziomu 18 mld dolarów. Wcześniej wartość kapitalizacji rynkowej AirBnB oceniano na 31 mld dolarów (dane z 2017 r.).

CNBC komentuje, że pandemia SARS-CoV-2 okazała się wielkim problemem dla firmy bazującej na ofercie krótkoterminowych najmów nieruchomości, z których korzystają przede wszystkim turyści. Koronawirus najsilniej swoje piętno odcisnął bowiem właśnie na sektorze turystyki.