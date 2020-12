AirBnB spodziewa się w dniu debiutu wyceny na poziomie 34,8 mld dol.

Platforma pośrednictwa najmu krótkoterminowego AirBnB spodziewa się w dniu debiutu giełdowego wyceny na poziomie 34,8 mld dol. - informuje agencja Reutera, która ocenia, iż stanowiłoby to znaczące odbicie po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Cena pojedynczych akcji, jaką chce w dniu debiutu osiągnąć AirBnB, waha się w przedziale od 44 dol. do 50 dol. Do sprzedaży ma trafić 51,9 mln akcji, a górny próg szacowanych wyników sprzedaży to nawet 2,85 mld dol. wygenerowane w pierwszym dniu notowań - pisze Reuters.

Założyciele firmy Brian Chesky, Joe Gebbia i Nathan Blecharczyk mają razem sprzedać w dniu debiutu akcje o wartości niemal 100 mln dol.

Jak przypomina agencja, firma wcześniej w tym roku przechodziła przez bardzo trudny okres ze względu na pandemię koronawirusa, która w praktyce doprowadziła do zamknięcia całej branży turystycznej, której najem krótkoterminowy stał się integralną częścią. Firma zwolniła jedną czwartą swoich pracowników oraz zwróciła się o wsparcie kryzysowe ze strony inwestorów w wysokości 2 mld dolarów. W czasie systematycznego znoszenia ograniczeń i wychodzenia z tzw. lockdownów ruch turystyczny zaczął się odradzać - pisze Reuters - a turyści chętniej niż z usług hoteli korzystali z możliwości prywatnego wynajęcia kwater właśnie za pośrednictwem platformy AirBnB, co przełożyło się na niespodziewany zysk firmy w trzecim kwartale tego roku. Firmie pomogło również zwiększone zainteresowanie wynajmem nieruchomości poza obszarami wielkich miast, które pojawiło się w związku z pandemią koronawirusa - analizuje agencja.

Debiut giełdowy AirBnB zaplanowano na 10 grudnia. Akcje mają pojawić się w indeksie Nasdaq i być opatrzone symbolem ABNB.