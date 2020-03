Airbus wstrzymuje produkcję we Francji i Hiszpanii, traci na giełdzie

Airbus wstrzyma na cztery dni produkcję w swoich fabrykach we Francji i Hiszpanii - ogłosił koncern we wtorek. Posunięcie, które ma pozwolić na odpowiednie zaostrzenie standardów BHP w zakładach firmy, pociągnęło za sobą nawet 7-proc. spadek notowań.

Jak zastrzegł Airbus w komunikacie, czterodniowa przerwa w działaniu fabryk we Francji i Hiszpanii "zapewni czas niezbędny na wdrożenie surowych norm bezpieczeństwa i zdrowotnych w wymiarze higieny, sprzątania i utrzymywania dystansu", a zarazem "poprawi wydajność pracy w nowych warunkach".

Agencja Reutera informowała w poniedziałek, że Airbus przygotował plan awaryjny zakładający spowolnienie lub wstrzymanie produkcji we Francji w razie przyjęcia przez ten kraj drastycznych środków zaradczych w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Wcześniej tego dnia prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie administracyjnego nakazu pozostawania w domu.

Największe montownie Airbusa mieszczą się wraz z siedzibą koncernu w Tuluzie w graniczącym z Hiszpanią departamencie Górna Garonna. Powstają tam samoloty wąskokadłubowe A320 i szerokokadłubowe A330, A350 oraz wycofywane z produkcji A380. We Francji koncern produkuje również kokpity, wsporniki i centropłaty wszystkich swoich modeli. W Hiszpanii powstają natomiast elementy sekcji ogonowej, a także prowadzony jest montaż transporterów wojskowych A400M.

Airbus posiada również zakłady w niemieckim Hamburgu, gdzie montowane są m.in. samoloty A319 i A321. Firma prowadzi produkcję A320 i A321 także w amerykańskim Mobile w stanie Alabama oraz w chińskim Tiencinie. W Mobile i w kanadyjskim Montrealu powstają natomiast mniejsze A220. Według Reutera niemieckie fabryki części do kadłubów oraz brytyjska produkcja skrzydeł Airbusa może działać dalej do kilkunastu dni pomimo zakłóceń dostaw.

We wtorek rano akcje Airbusa notowały spadki sięgające 7,1 proc. - najgorsze od 1989 r., kiedy doszło do strajku w ówcześnie sprzymierzonej z koncernem brytyjskiej spółce BAE Systems. Do południa dzienny spadek notowań ograniczył się do ok. 4,35 proc. (w porównaniu z ogólnym 1-proc. spadkiem francuskiego indeksu CAC40).

Kurs Airbusa zniżkuje od początku minionego miesiąca. Względem 3 lutego cena za akcję producenta samolotów spadła o ok. 52 proc.

Reuters powołał się na źródła branżowe, zgodnie z którymi dotknięci kryzysem przewoźnicy już ograniczyli zakup nowych samolotów, by ograniczyć wydatki. Tydzień wcześniej agencja Bloomberga oceniła, że pandemia koronawirusa oznaczać może koniec 16-letniego boomu dla producentów lotniczych Boeing i Airbus, którym trudno może być znaleźć kupców - wskazała w środę agencja Bloomberga. W poniedziałek Boeing ogłosił, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, by utrzymać działalność.