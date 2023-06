Akcje Apple najdroższe w historii. Spółka zapowiada przełom

Apple bije kolejne, historyczne rekordy. W poniedziałek jednak akcja koncernu wyceniona jest na 184,05 dol. Kapitalizacja amerykańskiej spółki technologicznej sięgnęła 2,89 bln dol.

Kurs notowanej na Wall Street spółki w trakcie poniedziałkowej sesji rosnąc o 1,71 proc. ustanowił historyczny rekord. Za jeden papier trzeba zapłacić 184,04 dol. Przy tym poziomie akcji wycena spółki wynosi 2,89 bln dol.

Do tej pory do najwyższego kursu w historii Apple dotarło 4 stycznia 2022 r., kiedy akcje wyceniano na 182,94 dol.

W ciągu roku kurs Apple zyskuje 26 proc. Od początku 2023 roku zwyżkuje o 47,28 proc.

W poniedziałek 5 czerwca spółka zapowiedziała konferencję prasową. Ma pokazać iOS 17, systemowe nowości oraz rozwiązanie, które ma być przełomowe w cyfrowym świecie.

Wśród nowości ma się znaleźć tryb inteligentnego wyświetlacza, który będzie dostępny po podłączeniu iPhone’a do ładowarki.

Do tego mają być dostępne cyfrowy dziennik, funkcja śledzenia nastroju i emocji, zmiany w aplikacji Portfel czy Find My (Znajdź).

Najbardziej jednak spektakularną nowością ma być zestaw słuchawkowy przeznaczony do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Zdaniem Bloomberga nowy ma on się nazywać Reality One lub Reality Pro. Kontrolować go mają gesty, ruchy oczu oraz asystentka Siri. Zestaw ma renderować twarz, a także całe ciało użytkownika, które może zostać przeniesione do wirtualnej rzeczywistości

Przewidywana cena gadżetu? 3000 dolarów.