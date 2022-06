Akcje Games Box zadebiutowały na rynku NewConnect

Akcje firmy Games Box, producenta i wydawcy gier wideo na PC i konsole, zadebiutowały dzisiaj na giełdowym alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Na parkiet trafiło w sumie 1 213 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

Proces dołączenia spółki do grona spółek publicznych wspierała firma Blue Oak Advisory.

Games Box SA będzie 61. spółką notowaną na rynku NewConnect z sektora Gry oraz 9. debiutem w 2022 roku.

Games Box prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie wydawania i produkcji gier na różne platformy, tj. gry na komputery stacjonarne oraz na najpopularniejsze konsole – Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox.

- Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona spółek publicznych. Jest to dla nas niezwykły moment w historii istnienia studia, który z pewnością doda nam jeszcze więcej energii do dalszego działania. Chciałbym bardzo podziękować całemu zespołowi za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki. Debiut na NewConnect jest kolejnym etapem rozwoju Games Box, który mam nadzieję przyczyni się do jeszcze szybszego wzrostu naszej firmy - mówi Tomasz Supeł, prezes firmy Games Box.

Games Box w swoim modelu biznesowym zakłada produkcję oraz dystrybucję kilku gier rocznie o średnich budżetach, przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki. Głównym inwestorem spółki i współwydawcą gier jest notowany na rynku głównym GPW - Ultimate Games. Proces dołączenia spółki do grona spółek publicznych wspierała firma Blue Oak Advisory.

Kapitał zakładowy Games Box SA wynosi 121 375 zł, który dzieli się na 1 213 750 akcji, w tym 1 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 53 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Aktualnie spółka pracuje nad dwoma własnymi tytułami. W portfolio produkcyjnym znajduje się taktyczny symulator - Riot Control Simulator oraz gra akcji - Repo Man. Premiery tytułów zaplanowane są na 2023 rok. Obecnie w trakcie przygotowania są także pre-produkcje i trailery Spy Simulator oraz gry o roboczym tytule Graffiti Artist Simulator/Spray it. Zapowiedzi obu gier zostaną zaprezentowane w drugiej połowie tego roku.

Firma ma na swoim koncie dwie prywatne emisje akcji, w ramach których pozyskała od inwestorów kwotę 2,3 mln zł. W 2021 roku spółka osiągnęła ponad 560 tys. zł przychodu oraz 32 tys. zł zysku netto.

