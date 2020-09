Akcje SMIC ostro w dół - powodem możliwość wpisania na czarną listę USA

Akcje koncernu SMIC, największego chińskiego producenta podzespołów, straciły na wartości blisko 24 proc. po ogłoszeniu, że administracja USA rozważa objęcie firmy sankcjami analogicznymi jak w przypadku koncernu Huawei - informuje w poniedziałek CNBC.

Informację o tym, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa objęcie sankcjami chińskiego koncernu Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) przekazała mediom rzeczniczka amerykańskiego ministerstwa obrony.

Gdyby zapowiedź administracji Trumpa doszła do skutku, największy producent czipów komputerowych w ChRL dołączyłby do 275 innych spółek technologicznych z tego kraju umieszczonych na tzw. czarnej liście resortu handlu USA. Oznaczałoby to znaczące utrudnienie, a nawet zablokowanie dostępu firmy do niezbędnych dla utrzymania produkcji amerykańskich komponentów - zaznacza CNBC. Jak wskazuje serwis, takie ograniczenia już od kilkunastu miesięcy obowiązują koncern telekomunikacyjny Huawei Technologies.

W efekcie tych zapowiedzi w poniedziałek, wkrótce po otwarciu giełdy w Hongkongu, akcje SMIC utraciły 23,89 proc. Z kolei papiery firmy na giełdzie w Szanghaju zanotowały 11,29 proc. straty.

Komentując oświadczenie amerykańskiego resortu obrony, przedstawiciele SMIC stwierdzili, że są "w kompletnym szoku". Wyrazili również gotowość do pełnej współpracy z amerykańską administracją w celu "wyjaśnienia nieporozumień". Zapewnili również, że ich firma nie ma żadnych powiązań z chińską armią.

SMIC jest największym chińskim producentem czipów komputerowych. Koncern ma osiem działających fabryk, jedną w budowie i kolejne w planach. Ewentualne amerykańskie sankcje wobec firmy byłyby ogromnym utrudnieniem dla jej dalszego rozwoju, pomimo zapowiedzi chińskich władz uruchomienia rządowego programu pomocy dla krajowych firm technologicznych - ocenia CNBC.