Akcje Tesli wzrosły o 20 proc. po raporcie dot. baterii Panasonica

Akcje firmy Tesla wzrosły o ok. 20 proc. po tym, jak firma Panasonic zgłosiła kwartalne zyski z oddziału baterii, który ściśle współpracuje z koncernem. To największy jednodniowy wzrost producenta aut elektrycznych od 2013 r. - podała we wtorek agencja Reutera.

Amerykański oddział Panasonica produkujący baterie samochodowe dla Tesli wcześniej zmagał się z wieloma problemami produkcyjnymi i opóźnieniami. Koncern w raporcie kwartalnych wyników finansowych zgłosił jednak, że wydział ten zaczął przynosić pierwsze zyski. Zapoczątkowało to dynamiczny wzrost akcji Tesli po zamknięciu giełdy w poniedziałek. We wtorek udziały amerykańskiego producenta nadal się umacniają, obecnie wzrost przekracza 15 proc.

"Doganiamy naszego partnera, podczas gdy Tesla szybko rozszerza własną produkcję" - wskazał dyrektor finansowy Panasonica Hirokazu Umeda w rozmowie z inwestorami, produkcję baterii samochodowych.

"Większy wolumen pozwala też na obniżenie kosztów materiałowych i przeciwdziałanie stratom" - dodał.

W kwietniu szef Tesli Elon Musk wskazywał, że problemy z produkcją baterii są główną przeszkodą w zwiększeniu produkcji sedanów Model 3.

Zdaniem Reutera kolejną przyczyną dynamicznego wzrostu Tesli na początku tygodnia była niedawna ocena firmy analitycznej Ark Invest. Firma sądzi, że akcje przedsiębiorstwa motoryzacyjnego mogą sięgnąć ceny 7 tys. USD do 2024 r. m.in. przez wprowadzenie przez firmę w przyszłości lukratywnych usług robotaksówek. Dla porównania poniedziałkowy rekord firmy wyniósł ok. 780 USD.

Panasonic po raz pierwszy zainwestował w Teslę w 2010 r. Cztery lata później firma ogłosiła partnerstwo z producentem aut elektrycznych w budowie fabryki Gigafactory Nevada. Japońska firma wskazała, że był to jeden z elementów zmiany skoncentrowania firmy z elektroniki konsumenckiej o niskiej marży na podzespoły samochodowe.

Kiedy 1,6 mld inwestycja Panasonica nie przyniosła zauważalnych zwrotów, firma stała się ostrożniejsza co do dalszego rozwoju partnerstwa w dostawie baterii dla Tesli. Japońska spółka nie wybudowała dodatkowej fabryki w Chinach, obsługującej zamówienia amerykańskiego koncernu, który zaczął zaś kupować baterie także od innych dostawców - LG Chem i CATL. Wcześniej Panasonic dostarczał Tesli akumulatory na wyłączność.

W kwietniu tego roku Panasonic ma założyć zaś spółkę joint venture produkującą baterię do aut z Toyota Motor.