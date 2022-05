Akcjonariusze R22 wolą dywidendę niż skup akcji własnych spółki

Pierwotna propozycja R22 dotycząca podziału zysku za 2021 rok zakładała przeznaczenie 14,3 milionów na skup akcji własnych. Po konsultacjach przeprowadzonych z akcjonariuszami mniejszościowymi prezes spółki Jakub Dwernicki zgłosił projekt wypłaty dywidendy w wysokości 0,71 złotego na akcję i wydatkowania na skup akcji kwoty 4,3 miliona złotych.

Zarząd spółki R22 w projektach uchwał zgłoszonych pod obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy zaproponował, aby z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć na skup akcji własnych 14,3 miliona złotych . Oznaczało to brak wypłaty dywidendy.

Po konsultacjach z akcjonariuszami mniejszościowymi, którzy zgłaszali uwagi co do proponowanego podziału zysku, prezes Jakub Dwernicki zgłosił zmodyfikowany projekt uchwały dotyczący podziału zysku, który zakłada wypłatę 0,71 złotego na dywidendę oraz przeznaczenie na skup maksymalnie do 80 tysięcy akcji własnych 4,3 miliona złotych.

Skup obejmie docelowo akcje stanowiące 0,56 procent kapitału spółki.

- Zgodnie z dotychczasowymi założeniami chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wykorzystując obecną sytuację rynkową i przecenę akcji R22 chcieliśmy się skoncentrować na skupie własnych akcji. Wobec głosów od inwestorów indywidualnych, że preferują dywidendę zdecydowaliśmy się zaproponować WZ zmniejszenie wartości skupu i wypłatę 10 milionów dywidendy - przekazał prezes Jakub Dwernicki

R22 z zysku za 2020 rok wypłaciła dywidendę w wysokości 0,57 złotego na akcję

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 6 czerwca zadecyduje o podziale zysku za miniony rok.

