Aktywiści: Facebook i Instagram pozwalają na mylące reklamy dot. HIV

Facebook i Instagram pozwalają na wprowadzające w błąd reklamy dotyczące ochrony przed wirusem HIV, co stanowi "zagrożenie dla zdrowia publicznego" - oceniają w liście do Marka Zuckerberga aktywiści organizacji GLAAD działającej na rzecz mniejszości seksualnych.

W liście do szefa koncernu, pod którym podpisały się 52 organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia i mniejszości zaznaczono, że działacze kontaktowali się w sprawie dezinformujących reklam z przedstawicielami Facebooka, jednakże nie zostały one usunięte z platform należących do firmy.

Serwis Cnet pisze, że reklamy, o których mowa, zamawiane są przez prawników zajmujących się pozwem zbiorowym przeciwko producentowi leku Truvada, stosowanego m.in. w ramach ochrony przed zakażeniem wirusem HIV. W treści reklam zawarte są informacje o rzekomym związku tych tabletek ze zwiększonym ryzykiem problemów z nerkami i kośćmi. Według serwisu Cnet, celem reklam jest zachęcenie osób należących do społeczności mniejszości seksualnych do przyłączenia się do tego pozwu. Jak zaznacza serwis, fakt emisji reklam na Facebooku został potwierdzony przez wyniki wyszukiwania w bazie dostępnych na platformie reklam.

Organizacja GLAAD oraz inni sygnatariusze listu podkreślają, że terapia pigułkami takimi jak Truvada znana pod nazwą PrEP jest efektywna. "Zezwalając na tego rodzaju reklamy Facebook i Instagram przekonują użytkowników objętych ryzykiem do rezygnacji z tej terapii, co nieuchronnie prowadzi do infekcji wirusem HIV, których można było uniknąć" - stwierdzono w liście otwartym do Zuckerberga.

To nie pierwsze oskarżenia dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie publiczne wobec Facebooka. Firma była już wcześniej krytykowana za niedostateczne działania przeciwko dezinformacji na temat szczepionek - przypomina Cnet.

Rzeczniczka Facebooka cytowana przez serwis odniosła się do problemu twierdząc, iż reklamy oprotestowane przez GLAAD nie naruszają standardów Facebooka, firma natomiast "obecnie analizuje je i pracuje wraz z sygnatariuszami listu nad lepszym zrozumieniem tego, w jaki sposób wdrażane są zasady" obowiązujące w Facebooku.