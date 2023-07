U wielu osób rannych podczas wojny toczącej się w Ukrainie odkryto bakterie wyjątkowo oporne na antybiotyki – informuje czasopismo “Lancet Infectious Diseases”.

"Jestem raczej mało wrażliwy i byłem świadkiem wielu sytuacji związanych z bakteriami u pacjentów, jednak muszę przyznać, że nigdy nie spotkałem bakterii tak opornych, jak te" - ocenił prof. Kristian Riesbeck z wydziału Bakteriologii Klinicznej Uniwersytetu w Lund w Szwecji.

Badacz i jego zespół we współpracy z mikrobiologami ukraińskimi z Uniwersytetu w Winnicy oceniali oporność bakterii na antybiotyki u pacjentów ciężko rannych podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainę i leczonych w szpitalach. Wielu z nich miało poważne poparzenia, ale też rany szarpane czy złamania.

Badający zaznaczają, że odnotowywano podobne przypadki w Indiach czy Chinach

Próbki do badań pobrano łącznie od 141 ofiar wojny, w tym 133 dorosłych oraz 8 dzieci z zapaleniem płuc. Wszyscy zostali przyjęci do trzech szpitali ukraińskich, gdzie z powodu swoich obrażeń przeszli ratunkowo operację i byli na oddziale intensywnej terapii. Do infekcji bakteryjnych doszło w szpitalu z powodu przepełnionych sal i zniszczonej infrastruktury.

"Obserwowaliśmy, że kilka szczepów bakterii Gram-ujemnych było opornych na szerokie spektrum czynników antybakteryjnych, włączając w to nowo opracowane, niedostępne jeszcze na rynku antybiotyki hamujące enzymy bakteryjne. Ponadto niemal 10 proc. próbek zawierało bakterie, które wykazywały oporność nawet na antybiotyk ostatniej szansy, tj. kolistynę" - powiedział dr Riesbeck.

Dodał, że choć wcześniej odnotowywano podobne przypadki w Indiach czy Chinach, nie da się ich porównać z rozmiarem oporności obserwowanym w tym badaniu. "Aż 6 proc. wszystkich próbek zawierało bakterie oporne na każdy testowany antybiotyk" - powiedział specjalista.

Prof. Riesbeck najbardziej niepokoi się opornością przejawianą przez bakterie z gatunku Klebsiella pneumoniae (pałeczka zapalenia płuc), ponieważ mogą one wywoływać chorobę u zdrowych osób z dobrze funkcjonującym układem odporności.

Wiele krajów zapewnia Ukrainie wsparcie militarne, ale równie ważne jest, by wspierać ten kraj w walce z opornością bakterii

"Bardzo się tym martwię. Rzadko spotyka się bakterie Klebsiella z tak wysokim poziomem oporności i nie jest to coś czego się spodziewaliśmy. Choć izolowane przypadki (oporności Klebsiella - PAP) zostały udokumentowane w Chinach, sytuacja ta ma rozmiary przewyższające wszystko, co dotychczas widzieliśmy" - skomentował badacz.

Jak dodał, obecnie wiele krajów zapewnia Ukrainie wsparcie militarne i dostarcza innych zasobów, ale równie ważne jest, by wspierać ten kraj w walce z opornością bakterii. Zdaniem prof. Riesbecka istnieje bowiem ryzyko rozprzestrzeniania się opornych bakterii, co stanowi zagrożenie dla całego region europejskiego.