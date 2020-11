Albrycht: Polska wreszcie osiąga samoświadomość w kwestii cyberbezpieczeństwa

Po wolnym rozbiegu, Polska wreszcie osiąga samoświadomość w kwestii cyberbezpieczeństwa i obronności i nie może teraz pozwolić sobie na zaniedbanie spraw budowy kadr, struktury i cyberarmii - ocenia w rozmowie z PAP prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht.

Zdaniem Albrycht pomimo negatywnych gospodarczych skutków pandemii, konieczne jest wsparcie tych inicjatyw w wymiarze politycznym i budżetowym szczególnie ze względu na to, że świat znalazł się w fazie geopolitycznych niepokojów.

"Konflikty międzynarodowe przeniosły się do cyberprzestrzeni i przybrały formę hybrydową. W ostatnich miesiącach zwiększyły się skala i zaawansowanie cyberataków, które przypisuje się zwłaszcza takim krajom jak Chiny, Rosja, Korea Północna czy Iran" - mówi prezes Instytutu Kościuszki. Jak podkreśla, "wyczulenie na tych adwersarzy rośnie, co widać choćby na przykładzie złożonego przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości aktu oskarżenia wobec hakerów powiązanych z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.

Albrycht ocenia, że większa świadomość cyberzagrożeń widoczna jest również w decyzjach poszczególnych państw w zakresie dostawców technologii telekomunikacyjnej 5G, czy w debacie nt. podniesienia bezpieczeństwa cyfrowego łańcucha dostaw. "Wzmacnia się również współpraca krajów demokratycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwoju technologii. Rywalizacja między mocarstwami toczy się teraz bowiem przede wszystkim o przewagę w zakresie nowych i przełomowych technologii, a od jej wyniku będzie zależeć ich pozycja gospodarcza, polityczna i militarna, a co za tym idzie - porządek geopolityczny świata" - uważa prezes Instytutu Kościuszki.

Zapytana o to, jak pandemia koronawirusa wpływa na rozwój projektu Trójmorza, Albrycht odpowiedziała, iż uważa, że "aktualna sytuacja przyspieszy rozwój współpracy w ramach Trójmorza w najbardziej istotnym z punktu widzenia odbicia się naszych gospodarek po pandemii filarze, czyli w obszarze cyfrowym". Prezes think-tanku przypomniała, że Instytut Kościuszki od dwóch lat sukcesywnie promuje wzmocnienie tego kierunku współpracy, przedstawiając tzw. Cyfrowe Trójmorze obejmujące m.in. rozwój cyfrowych autostrad i wysp danych, a także współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ostatni szczyt Trójmorza w Tallinnie przyniósł projekt "Smart Connectivity", który obejmuje stworzenie planu innowacyjnego, cyfrowego rozwoju całego regionu. "W ramach tej inicjatywy zaproponowano utworzenie warstwy cyfrowej współpracy, która połączy naszą fizyczną infrastrukturę w transporcie i energetyce, a następnie - zbudowanie na niej wielu usług, które pozwolą firmom rozwijać i prowadzić cyfrowe modele biznesowe obejmujące cały region" - tłumaczy Albrycht.

Prezes Instytutu Kościuszki przywołała również słowa prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, według której Europa Środkowo-Wschodnia powinna mieć ambicje stania się istotnym punktem na mapie świata dla inteligentnej mobilności i innowacji energetycznych. Według niej w regionie powinny powstawać również inteligentne korytarze transportowe z autonomicznymi pojazdami na żądanie, inteligentnymi drogami i kolejami, centrami logistycznymi, interoperacyjnymi inteligentnymi sieciami energetycznymi obejmującymi aktywność prosumentów. "To są konkretne propozycje, na które powinniśmy przeznaczyć nie tylko środki z Funduszu Trójmorza, ale także środki unijne z funduszu odbudowy, w ramach którego aż 20 proc. należy alokować na rozwój cyfrowy" - uważa Albrycht. "Mam nadzieję, że Polska będzie promotorem tego kierunku rozwoju chociażby kontynuując prace nad Cyfrową Autostradą Trójmorza wzdłuż Via Carpathia i wspierając budowę centrów danych, a także rozwój krajowych firm ICT" - dodała.

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu krajach przyspieszoną cyfryzację i informatyzację. W opinii Albrycht "informatyzacja przyspieszyła i już nie zwolni", a obywatele powinni przygotować się na to, że świat fizyczny na stałe zintegruje się z cyfrowym. "To najważniejsze zadanie dla rządów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie" - podkreśliła prezes Instytutu Kościuszki i oceniła, że jedną z dobrych zmian w tym kierunku jest wcielenie Ministerstwa Cyfryzacji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Daje to możliwość bardziej całościowego i sprawnego zarządzania" - stwierdziła Albrycht.

Jakość wdrożenia usług cyfrowych w kontekście przyspieszonej cyfryzacji jej zdaniem będzie zależna m.in. od dokończenia wdrożenia zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych 5G oraz wzmacniania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, np. poprzez rozwijanie krajowych CSIRT-ów czy operacyjnych centrów bezpieczeństwa. Istotna będzie również certyfikacja produktów i procesów. "Musimy także potrafić przewidywać cyfrową przyszłość i związane z nią ryzyka. Do tego konieczne jest stworzenie wspomnianej już kompleksowej strategii technologicznej, konsekwentne jej wdrażanie i budowanie naszych, krajowych technologicznych zdolności, w tym - przez stworzenie np. agencji ds. nowych technologii - polskiego odpowiednika DARPA" - mówi Albrycht.

Instytut Kościuszki jest organizatorem największej europejskiej konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu w kontekstach geopolitycznych CYBERSEC.

Małgorzata Fraser