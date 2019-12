Alexa mówi już głosem Samuela L. Jacksona - trzeba jednak o niego poprosić

Asystent Alexa (Amazon) został wyposażony w możliwość odpowiadania głosem Samuela L Jacksona. Frazy aktora nie zastąpią jednak podstawowego głosu urządzenia - użytkownik musi poprosić Aleksę, by ta "spytała o coś" Jacksona - podał serwis The Verge.

Po uiszczeniu 99 centów opłaty użytkownik może poprosić asystenta, by "zapoznał go z Samuelem L Jacksonem", co uruchomi tę funkcję. By jej używać, trzeba zaś powiedzieć Aleksie, by np. "zapytała Samuela L. Jacksona, jaka jest prognoza pogody". Dodatkowo nagrane zostały też odpowiedzi dotyczące ciekawostek na temat kariery, życia czy zainteresowań aktora.

Choć niektóre wypowiedzi rzeczywiście wydają się łączone ze zbitek sylab i dostosowywane np. do bieżących warunków pogodowych, to inne wydają się w całości odtwarzane z nagrania - ocenił Verge. W przypadku aktora do wyboru jest wersja usługi z charakterystycznymi dla większości jego ról przekleństwami lub bez nich.

Głos Jacksona nie został jeszcze zaimplementowany do funkcji tworzenia list, przypomnień czy funkcji robienia zakupów. Obecnie głos aktora dostępny jest tylko a w angielskiej wersji aplikacji.

Znany m.in. z roli Nicka Fury'ego z filmów Marvela i "Pulp Fiction" aktor jest pierwszym reprezentantem tzw. programu głosów gwiazd koncernu Amazon. Za pomocną "silnika neuralnego przekształcającego tekst na mowę" Asystent Alexa będzie odtwarzać głosy wielu znanych osobistości, po nauczeniu się ich wymowy na podstawie nagrań.

Firma Amazon wskazała, że cena pakietów po okresie promocyjnym na premierze wynosić będzie 4,99 dolara.