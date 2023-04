Alibaba do podziału. To może być pogrzeb chińskiego giganta

Chiński gigant - Alibaba, który prowadzi AliExpress, jedną z największych firm w branży e-commerce na świecie, ogłosił zupełną zmianę dotychczasowego modelu zarządzania. Podział potentata rodzi pytania o rolę państwa w tym procesie. Czy to ciąg dalszy chińskiej "bitwy o handel"?

Alibaba Group to chiński holding, założony w 1999 r. przez Jacka Ma. Prowadzi m.in. sklep internetowy AliExpress, który jest jedną z największych firm działających w branży e-commerce na świecie.

Grupa Alibaba zostanie podzielona na sześć spółek, które - niezależnie od siebie - mają wejść na chińską giełdę.

Można się zastanawiać, czy to wymyślona przez spółkę strategia przetrwania w warunkach zacieśnionej kontroli ze strony chińskich władz, czy wprost efekt nacisków z Pekinu.

Rynki zareagowały pozytywnie na ogłoszenie tych przełomowych planów, biorąc je za symptom końca politycznych kłopotów spółki. Ale doświadczenia przedsiębiorstw w Chinach dają mniej powodów do optymizmu.

27 marca założyciel Alibaby Jack Ma - po ponad roku nieobecności - ponownie pojawił się w Chinach. Miliarder przybył do założonej przez niego Yungu School w Hangzhou, prywatnej placówki oferującej edukację od przedszkola do matury. Rozmawiał z nauczycielami o wpływie chatbotów, takich jak ChatGPT, na edukację i - szerzej - o sztucznej inteligencji w systemie nauczania.

Pojawienie się Ma w Chinach odebrano jako przełomowy znak. Od czasu, gdy jesienią 2020 r. skrytykował politykę gospodarczą państwa, założyciel Alibaby zniknął z życia publicznego. W ubiegłym roku okazało się, że mieszka w Tokio... Widywano go też w USA, Izraelu, Tajlandii czy Australii.

Na początku 2023 r. ogłoszono, że Ma zrzekł się pakietu kontrolnego nad spółką zależną Alibaby, fintechem Ant Group. Tym sposobem jego wpływy w Alibabie zostały praktycznie wyeliminowane.

Powrót Jacka Ma i wielki podział Alibaby na ćwierćwiecze firmy

Teraz do powrotu miał go podobno zachęcić - uznawany za probiznesowego - premier Li Qiang. Już dzień po wizycie miliardera w Chinach Daniel Zhang, obecny prezes Alibaba Group Holding, zapowiedział największą reorganizację grupy w jej 24-letniej historii.

Przedsiębiorstwo ma zostać podzielone na sześć spółek, odpowiadających za konkretne elementy aktywności najsłynniejszego chińskiego Big Techu. Sześć nowych firm to: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Service Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group i Digital Media and Entertainment Group. Do nich przeniesione zostaną aktywności takie jak logistyka, e-commerce, usługi chmury obliczeniowej czy media i rozrywka.

Każda z nich otrzyma swoją radę dyrektorów i CEO, ponoszącego pełną odpowiedzialność za rezultaty. Alibaba przejmie jedynie koordynującą rolę w holdingu, poszczególne spółki w pełni odpowiadać zaś będą za działalność biznesową w swej dziedzinie.

Pięć z nich ma wejść na giełdę. W obecnej sytuacji politycznej sprzedaż akcji na Wall Street wydaje się trudna do wyobrażenia, prawdopodobnie wybór padnie więc na Hongkong lub jeden z rynków w Chinach kontynentalnych.

Taki podział ma zapewnić wedle Zhenga bardziej “elastyczną strukturę organizacyjną”, a - tym samym - szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Reorganizacja może budzić jednak również wątpliwości. Za przeszło dwie trzecie dochodów Alibaby odpowiada e-handel. Pozostałe sektory przynosiły po 3-8 proc.

Wraz z pandemią i spadkiem konsumpcji w Chinach grupa zaczęła stawiać bardziej na usługi chmurowe, lecz nie odniosła spektakularnych sukcesów w tym szybko rozwijającym się segmencie IT. W grudniu liczony rdr wzrost wyniósł tylko 3 proc.

Na to wszystko nałożyła się jeszcze konieczność zapłaty - nałożonych przez władze - kar o łącznej wysokości 18 mld juanów (równowartość 11,2 mld zł). Sześć spółek będzie zatem bardzo różnić się pod względem wielkości, perspektyw rozwoju i zyskowności.

Rynkom spodobał się nowy pomysł na Alibabę. Wewnątrz firmy rosną obawy

Rynki zareagowały optymistycznie na zapowiadany podział Alibaby. Wartość akcji grupy na giełdzie w Hongkongu wzrosła następnego dnia o 12,2 proc, a wycena kwitów depozytowych spółki na giełdzie nowojorskiej - o 14,26 proc. Tak entuzjastyczne reakcje związane są zapewne z odczytaniem przez rynki zapowiedzi podziału oraz powrotu Jacka Ma jako symptomów końca politycznego kryzysu wokół potężnej chińskiej spółki.

Niepokój zapanował natomiast wśród 240 tys. pracowników grupy. Zgodnie ze światowymi trendami w branży IT, już w zeszłym roku zlikwidowanych zostało 20 tys. etatów. Panują obawy przed dalszą restrukturyzacją i kolejnymi redukcjami. Oficjalne komunikaty zapowiadają przeniesienie części pracowników z centrali do nowo tworzonych spółek.

Daniel Zhang pozostanie CEO Alibaba Group; obejmie także stanowisko CEO Cloud Intelligence Group. Podział jest zwrotem o 180 stopni w dotychczasowej polityce Zhanga, który kieruje grupą od 2015 r. i przez cały ten czas dążył do centralizacji.

Część źródeł z wewnątrz Alibaby wiąże tak radykalną zmianę kursu z umacniająca się pozycją Trudy Dai. Ta była uczennica Jacka Ma - jeszcze z czasów, gdy zarabiał jako nauczyciel angielskiego - uznawana jest za osobę mającą bezpośredni dostęp do miliardera. W nowej strukturze Dai będzie kierować Taobao Tmall Commerce Group, odpowiadającą za platformę e-commerce Taobao, najpotężniejszą finansowo część holdingu.

Jaką rolę odgrywa państwo w ostatnich zmianach w koncernie Alibaba?

Podziału nie da się jednak wytłumaczyć tylko walką na szczytach zarządu i słabnącą pozycją Zhanga. Tworzenie bardziej elastycznej struktury również nie wymaga tak daleko idącej separacji poszczególnych podmiotów.

W grę wchodzi najprawdopodobniej chęć uniknięcia kolejnych kampanii antytrustowych chińskich regulatorów rynku i związanych z nimi strat. Zdecentralizowane struktury lepiej znoszą tego typu ciosy.

Władzom zmiany też są na rękę. Łatwiej stosować im politykę "dziel i rządź". Poza tym każda firma notowana na chińskiej giełdzie jest zobowiązana posiadać w swoich strukturach komitet KPCh.

Po ostatnich zmianach również wejście na rynek kapitałowy ułatwia władzom przejmowanie kontroli nad firmami, czego Alibaba już doświadczyła. Większość udziałów Ant Group, sprzedanych przez Ma, nabyła firma inwestycyjna związana z władzami miasta Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang.

Przypomnijmy też o istnym pędzie podmiotów związanych z KPCh do przejmowania “złotych akcji”, zapewniających faktyczną kontrolę spółek technologicznych. Paradoksalnie zatem: w Chinach sprzedaż udziałów na giełdzie może wiązać się z większą, a nie mniejszą kontrolą państwa i partii nad danym podmiotem.

Wieść o podziale Alibaby zbiegła się z interesującym oświadczeniem Chińskiej Administracji Cyberprzestrzeni (CAC). Organ, który ma swój niemały udział w "pacyfikacji" branży technologicznej i przejmowaniu “złotych akcji” w ostatnich latach, wyraził zaniepokojenie “różnorodnymi fałszywymi informacjami, w szczególności wymierzonymi w prywatne przedsiębiorstwa i przedsiębiorców”, które “naruszyły wizerunek przedsiębiorstw, powodując straty ekonomiczne dla przedsiębiorstw oraz uszczerbek na reputacji przedsiębiorców”. W imieniu rządu CAC zapowiedziała surowe karanie plotek i dezinformacji uderzających w biznes...

Pogrzeb czy nowy początek chińskiego giganta technologicznego?

Czy to oświadczenie wraz z powrotem Jacka Ma oznacza wyciągnięcie przez Pekin ręki do zgody w kierunku branży technologicznej? Zdaniem sporej części komentatorów tak. Są jednak głosy przeciwne.

Desmond Shum, niegdyś rekin na chińskim rynku nieruchomości, a obecnie zagorzały krytyk KPCh, porównuje Ma z Rong Yirenem. Rong należał do najbogatszych osób w Chinach, jednak w latach 50. został zmuszony do “dobrowolnego” przekazania swoich przedsiębiorstw państwu.

To, co wówczas działo się w ChRL, było odpowiednikiem prowadzonej w Polsce przez PZPR “bitwy o handel”, czyli brutalnego podporządkowania prywatnego biznesu państwu i przejmowania większych firm.

Zdaniem Shuma ściągnięcie Ma z powrotem do kraju - po to, by z bliska oglądał reorganizację Alibaby, to nic innego, jak zmuszenie go, by brał udział w pogrzebie dzieła swego życia. To jasny pokaz dominacji KPCh. W sytuacji zniszczenia wszelkiego ewentualnego i domniemanego zagrożenia dla władzy ze strony firm technologicznych, Pekin może sobie pozwolić na wspaniałomyślne gesty, obliczone na poprawę nadszarpniętego w ostatnich latach wizerunku.

Również agencja ratingowa Moody’s zaleca inwestorom zachowanie ostrożności. Reorganizacja Alibaby została oceniona jako pozytywny krok, ale tylko krótkoterminowo. W średniej i dłuższej perspektywie agencja zaleca uważne obserwowanie losów grupy.

Chińska “bitwa o handel” może okazać się daleka od zakończenia. W lutym aresztowany został Bao Fan, prezes China Renaissance Holdings i znany chiński pośrednik w zawieraniu umów w branży technologicznej. Władze nie poinformowały pod jakimi zarzutami dokonano zatrzymania.

Jakie są strategie przetrwania przedsiębiorców? Dla przykładu, czołowy chiński deweloper aplikacji Ryan Zhang dokonuje systematycznego rozbratu u z ojczyzną. Jego najnowsza aplikacja, Notta, to narzędzie do transkrypcji wideokonferencji i spotkań online, jest oferowana przede wszystkim w Japonii. Ryan oficjalnie tłumaczy takie postępowanie zbyt ostrą konkurencją na chińskim rynku.

Tyle że Notta korzysta z chmury dostarczanej przez Amazona, a spółka odpowiadająca za aplikację zarejestrowana jest na Kajmanach i chociaż chińskie firmy venture capital są wymieniane jako udziałowcy, to wszystkie zebrane fundusze są denominowane w dolarach, a nie w juanach. Ostrożności nigdy nie za wiele...

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma