Alibaba i Tencent rezygnują z wykupu "chińskiego Netfliksa"

Holdingi Alibaba Group i Tencent wycofują się z negocjacji w sprawie odkupienia od Baidu pakietu kontrolnego udziałów w nazywanej "chińskim Netfliksem" platformie iQIYI konkurującej z ich własnymi usługami streamingowymi - podają w piątek źródła agencji Reutera.

Platforma iQIYI to druga pod względem popularności usługa strumieniowania wideo w Chinach (penetracja rynku ChRL na poziomie 45 proc.), tuż za konkurencyjnym serwisem Tencent Video (47 proc.) i znacznie przed należącym do Alibaba Youku (27 proc.) - wynika z danych BlueCatData.

Według zaznajomionych ze szczegółami sprawy rozmówcami agencji zainteresowane przejęciem kontrolnego pakietu akcji rywala były zarówno kierownictwo Tencenta, jak i Alibaby oraz ByteDance - właściciela TikToka. Alibaba i Tencent miały jednak przerwać rozmowy, których wznowienie Reuters uznaje za mało prawdopodobne.

O rezygnacji holdingów z transakcji miały zadecydować zbyt wysoka cena żądana przez iQIYI oraz obawy dotyczące zatwierdzenia ewentualnej transakcji przez regulatorów rynku. Dwóch rozmówców agencji wskazało, że Baidu wycenia iQIYI na ok. 20 mld dolarów. Tymczasem kapitalizacja rynkowa notowanej na giełdzie Nasdaq platformy to obecnie 16,4 mld dolarów, wobec czego posiadane przez Baidu udziały na poziomie 56,2 proc. miałyby wartość ok. 9,2 mld dolarów. Zdaniem informatorów Reutera Tencent obstaje przy wycenie stanowiącej ok. połowę tego, czego domagać się miało Baidu.

Przeszkodą do transakcji mogą stanowić także ostatnie działania chińskich organów nadzorczych, które na początku miesiąca przedstawiły projekt przepisów mających ukrócić monopolistyczne praktyki firm internetowych. Proponowane regulacje miałyby m.in. zwiększyć kontrolę władz ChRL nad krajowym rynkiem handlu elektronicznego i sektorem usług płatności online.

Holding Alibaba nie odpowiedział na prośbę Reutera o odniesienie się do sprawy, a Baidu, iQIYI i Tencent odmówiły komentowania negocjacji. Także ByteDance nie chciało komentować swojego zainteresowania ewentualnym wykupem platformy streamingowej.

Wcześniej w listopadzie agencja informowała, że samo Baidu planuje wykup innej, mniejszej platformy streamingowej YY Live za kwotę 3,6 mld dolarów. Miałoby to pomóc w dywersyfikacji źródeł przychodów koncernu obsługującego popularną w Chinach przeglądarkę internetową.

Platforma iQIYI jest obecnie przedmiotem dochodzenia ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) po tym, jak firma Wolfpack Research stwierdziła, iż serwis zawyża dane o liczbie użytkowników, przychodach i cenach, po których nabywa licencje na dystrybucję treści. Spółka zaprzecza stawianym jej zarzutom i nazywa je bezpodstawnymi. Utrzymuje też, że współpracuje ze śledczymi, którzy nie znaleźli dotychczas dowodów na potwierdzenie oskarżeń.