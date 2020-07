Alibaba umożliwia chińskim studentom naukę online mimo cenzury internetu

Należąca do chińskiej grupy spółka Alibaba Cloud rozpoczęła współpracę z zagranicznymi uczelniami, żeby umożliwić chińskim studentom dostęp do materiałów edukacyjnych online. W Chinach część stron internetowych jest cenzurowana przez władze.

Alibaba Cloud umożliwia chińskim studentom kontynuowanie nauki na zagranicznych uczelniach i swobodny dostęp do bezpiecznych z punktu widzenia władz w Pekinie materiałów edukacyjnych publikowanych przez uczelni w sieci.

Z powodu pandemii koronawirusa wielu chińskich studentów uczących się za granicą zmuszonych zostało do powrotu do domu. Uniwersytety co prawda umożliwiają kontynuowanie nauki w trybie online, problem w tym, że w Chinach władze blokują mieszkańcom dostęp do stron, które uważają za potencjalnie ryzykowne, w tym np. do wyszukiwarki Google, lub spowalniają przepustowość zagranicznych stron, co uniemożliwia swobodne korzystanie z internetu.

Dlatego firma Alibaba Cloud we współpracy z zagranicznymi, w tym m.in. brytyjskimi, uczelniami opracowała sieć umożliwiającą studentom dostęp do materiałów naukowych zamieszczanych w niej przez uniwersytety. Platforma umożliwia studentom dostęp to treści zamieszczanych przez uczelnie w chmurze, pozwala również na streamowanie niektórych zajęć. Studenci mogą również wyszukiwać w internecie potrzebne im do nauki materiały, nie mogą natomiast swobodnie surfować po wszystkich stronach w sieci.

"W czasie pandemii koronawirusa, technologie chmurowe odgrywają ważną rolę we wspieraniu mieszkańców w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. Nasza technologia umożliwia studentom kontynuowanie nauki. Polityka nie powinna mieć z tym nic wspólnego" - czytamy w oświadczeniu Alibaba Cloud. Spółka dodała również, że udostępnione przez nią oprogramowanie pozwala uczelniom na samodzielne zarządzanie usługami, jednocześnie chroniąc studentów przez złośliwymi atakami w sieci lub szkodliwymi witrynami internetowymi.

Szacuje się, że na zagranicznych uczelniach studiuje ponad 662 tys. Chińczyków.