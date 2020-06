Alibaba zatrudni 5 tys. specjalistów od IT i sztucznej inteligencji

Chinska Grupa Alibaba zamierza zatrudnić na całym świecie 5 tys. pracowników IT do swojego działu chmurowego. Firma poszukuje m.in. specjalistów od sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania danych. Rekrutacja potrwa do końca marca przyszłego roku.

Grupa Alibaba w najbliższym roku finansowym zamierza zatrudnić globalnie 5 tys. specjalistów IT do działu chmurowego firmy. Koncern poszukuje przede wszystkim specjalistów do obsługi takich obszarów, jak sieci, serwery i procesory, a także programistów obeznanych z technologią sztucznej inteligencji (IT) czy przetwarzaniem danych.

"Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Chinach, która początkowo szacowana była na najbliższe trzy do pięciu lat, znacznie przyspieszyła. Teraz spodziewamy się, że dokona się ona w ciągu najbliższego roku" - powiedział w oświadczeniu Jeff Zhang, szef Alibaba Cloud Intelligence.

Zhang dodał również, że firma zdecydowała się nie tylko zintensyfikować prace nad budową zaufanych technologii i usług chmurowych, ale także zainwestować w światowe talenty z branży IT.

Rekrutacja jest już otwarta i potrwa do 31 marca przyszłego roku. Wtedy też kończy się rok obrotowy spółki.

Chińska Grupa Alibaba to jedno z największych przedsiębiorstw internetowych na świecie. W skład grupy wchodzą m.in. platforma e-handlowa AliExpress, dostawca usług chmury obliczeniowej Alibaba Cloud oraz oferujące usługi finansowe Ant Financial.