AliExpress umożliwi współpracę influencerów z markami

Platforma e-handlowa, należąca do chińskiej spółki Alibaba, testuje w Europie nową usługę Connect, która ma na celu połączenie popularnych twórców internetowych z markami, poszukującymi chętnych do promowania ich produktów. Usługa dostępna będzie m.in. w Polsce.

Platforma sprzedażowa AliExpress ma nadzieję, że uda się jej przyciągnąć ponad 100 tys. twórców internetowych i influencerów, głównie z Rosji, Francji, Hiszpanii i Polski, skąd pochodzi najwięcej użytkowników strony.

Influencerzy, czyli internauci którzy mają duże zasięgi w sieci i mogą wpływać na opinie szerokiego grona odbiorców, za pośrednictwem usługi Connect będą mogli nawiązać współpracę z markami i pomóc im w promowaniu produktów. Będą oni mogli zalogować się do usługi za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych, jak TikTok, Instagram, Facebook itp. i ubiegać się o zlecenia od handlowców współpracujących z AliExpress. Forma współpracy może być różna, począwszy od opublikowania na swoim profilu wpisu z konta sprzedawcy, po stworzenie materiału w całości poświęconego danemu produktowi. Prowizje pobierane przez AliExpress mają być uzależnione od wysokości sprzedaży, jaką wygenerują internauci. Jak szacuje szefowa ds. operacji AliExpress Yuan Yuan przynajmniej setka współpracujących z platformą influencerów w ciągu najbliższych trzech lat będzie mogła zarobić nawet 1 mln dolarów rocznie.

"Dzięki zarobkom twórcy będą zmotywowani, żeby tworzyć dobre treści dla naszej platformy" - powiedziała.

AliExpress ma nadzieję, że uda mu się powtórzyć w Europie sukces, jaki odniosła należąca do Alibaby chińska platforma Taobao, gdzie tamtejsi influencerzy już promują produkty lokalnych sprzedawców. Jak przyznaje koncern, celem ich działań jest raczej przyciągnięcie stałych klientów do platformy niż namawianie ich do jednorazowych zakupów.

"Chcemy zgromadzić jak największą liczbę odbiorców i zachęcić ich do pozostania naszymi stałymi klientami" - powiedziała Yuan Yuan agencji Bloomberg.

AliExpress jest obok serwisu Lazada, jedną z dwóch platform e-handlowych należących do chińskiej grupy Alibaba, przeznaczonych na rynek zagraniczny. Z platformą współpracują przede wszystkim chińscy sprzedawcy, chociaż stopniowo w serwisie rośnie też udział światowych marek, jak Samsung czy Oral-B.