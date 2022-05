All in! Games notuje stratę i tłumaczy to amortyzacją gier

All in! Games, notowany na rynku głównym GPW w Warszawie wydawca gier komputerowych, w I kwartale 2022 roku wypracował 4,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Strata netto wyniosła 3,5 mln zł. Wynik finansowy jest zgodny z przewidywaniami spółki, wynika głównie z wysokich kosztów amortyzacji gier. Spółka zapowiada, że ogłoszenie nowej strategii oraz planów strategicznych nastąpi w najbliższych miesiącach.

W I kwartale 2022 roku firma All in! Games wypracowała 4,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 3,5 mln zł straty netto. Przypomnijmy, że w I kwartale 2021 roku ponad 28 mln zł przychodów. Notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych osiągnął też wtedy 8,6 mln zł zysku netto.

- Kiedy obejmowałem stanowisko prezesa All in! Games pod koniec marca zapowiadałem, że nie będzie to łatwy rok, jednak mamy na to plan - zapewnia Marcin Kawa, prezes All in! Games.

- Określiliśmy priorytety - zaktualizowanie prospektu i wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu, praca nad nowymi tytułami, pozyskiwanie nowych IP i rozwój naszych spółek zależnych. To są nasze najważniejsze cele na ten moment - dodaje.

Jego zdaniem warto zwrócić uwagę, że w pierwszym kwartale spółka odnotowała również kilka sukcesów.

- Wydaliśmy Red Wings: American Aces, które jest kontynuacją dobrze przyjętej poprzedniej gry. Nasze zespoły deweloperskie pracują także nad kolejnymi produkcjami, które już w tym momencie prezentują się bardzo dobrze i są niewątpliwie dużym skokiem naprzód zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i wielkość produkcji w porównaniu do zrobionego w pewnym sensie na rozgrzewkę Red Wings: Aces of the Sky oraz American Aces - mówi Marcin Kawa.

All in! Games poza bieżącym harmonogramem wydawniczym prowadzi też prace koncepcyjne oraz badawcze nad nieogłoszonymi jeszcze projektami. Najbliższe wydarzenia, na których zaprezentuje kolejne postępy nad rozwojem spółki to największe eventy gamingowe, między innymi: PC Gaming Show, Gamescom czy Tokyo Game Show.

All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole.

