All in! Games stawia na produkcję gier, ma nowego inwestora. To prezes klubu piłkarskiego

All in! Games w nowym modelu biznesowym stawia na produkcję gier, czerpanie wraz z wydawcą zysków ze sprzedaży i ponowne reinwestowania zysków w nowe tytuły. Niedawno Rafał Kalisz, prezes Stali Rzeszów, nabył 5,83 proc. akcji spółki.

- Z przyjemnością przedstawiam wyniki naszych wielomiesięcznych analiz, które doprowadziły zarząd All in! Games do podjęcia kluczowych, strategicznych decyzji. Wraz z opublikowaniem nowej strategii All in! Games deklaruje nowy rozdział w swoim rozwoju. Miesiące wzmocnień zespołu produkcyjnego, liczne rozmowy z czołowymi wydawcami na globalnym rynku gier i analizy ekonomiczne utwierdziły nas w przekonaniu, że przyszłość spółki leży w innym miejscu rynku - powiedział prezes spółki Marcin Kawa.

Grupa kapitałowa All in! Games koncentruje się na tworzeniu gier za pomocą spółek zależnych będących studiami developerskimi. Producent gier w dalszym ciągu będzie osiągał przychody z gier dotychczas wydanych, ale nie planuje pozyskiwać kolejnych tytułów - czytamy w informacji spółki.

All in! Games wycofuje się również ze współpracy z zewnętrznymi developerami. W nowej strategii firma stawia na swoje własne studia developerskie, tworzone wewnętrznie tytuły, w tym kluczowy Phantom Hellcat oraz komercjalizowanie własnych gier we współpracy z globalnymi wydawcami.

Grupa kapitałowa w dalszym ciągu planuje inwestować w swoje studia developerskie i rozbudowywać zespoły produkcyjne. Nowa strategia kładzie nacisk na zespoły produkcyjne, kompetencje techniczne, oraz rozwój wielu projektów. Kluczowa jest koncentracja na produkcji gier.

5,83 proc. pakiet akcji producenta gier nabył ostatnio Rafał Kalisz, m.in. prezes piłkarskiego klubu Stal Rzeszów. - Nowa strategia All in! Games jest warta inwestycji mojego czasu oraz pieniędzy. Planuję dalsze inwestycje - podkreślił inwestor.

All in! Games to polski wydawca oraz producent gier komputerowych z siedzibą w Krakowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2013 roku. Największymi akcjonariuszami są: January Ciszewski (14,6 proc.), Łukasz Nowak (8,5 proc.), Maciej Łaś (8,4 proc.) oraz Rafał Kalisz (5,83 proc.).