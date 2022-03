All in! Games wyda 15. grę na Nintendo Switch

All in! Games ogłosił datę premiery Red Wings. Będzie to kolejny tytuł wydawnictwa na platformy Nintendo Switch i PC. Gra ukaże się 31 marca 2022 roku. Spółka posiada już w portfolio 14 tytułów na Nintendo. Red Wings: American Aces umieszcza graczy w fotelu pilota w nostalgicznej, pełnej akcji strzelance zręcznościowej.