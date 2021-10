All in! Games zwiększyło przychody niemal 10-krotnie. Pomogła sprzedaż "Ghostrunnera"

Wydawca gier komputerowych - All in! Games - w pierwszym półroczu 2021 znacząco zwiększył przychody a ubiegłoroczną stratę zastąpił zyskiem.

Spółka w raportowanym okresie kontynuowała wsparcie dla najlepiej sprzedających się gier ze swojego portfolio, czyli „Ghostrunnera” i „Tools Up!” (DLC), a także wydała takie gry jak „Paradise Lost”, „Of Bird and Cage” czy też „Lumberhill”.Czytaj również: Sprzedaż gry Ghostrunner lepsza od planów - Za kilka tygodni będziemy obchodzić naszą trzecią rocznicę obecności na rynku. Ogromnym sukcesem jest „Chernobylite”, które niedawno wyszedł z wczesnego dostępu oraz na konsole PS4 i Xbox One, a także „Ghostrunner”, który pod koniec września pojawił się na konsolach nowej generacji. Pomimo sprzedaży IP będziemy uczestniczyć w przyszłych zyskach także tej wersji. Jesteśmy na dobrej drodze, by dołączyć do czołówki światowych wydawców gier, mamy do tego predyspozycje i mocno wierzymy w skuteczność naszej strategii. Niedługo zaprezentujemy kolejne kroki rozwoju All in! Games - podsumowuje Piotr Żygadło.All in! Games to wydawca gier na komputery osobiste i konsole. Firma rozpoczęła swoją działalność w segmencie wydawniczym w 2018 roku z inicjatywy Piotra Żygadły, Macieja Łasia, Łukasza Nowaka i Tomasza Majewskiego oraz przy wsparciu jednego z większościowych jej akcjonariuszy, Januarego Ciszewskiego. Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.