Allegro i Amazon zyskały użytkowników, azjatyckie platformy straciły

Allegro ma coraz więcej użytkowników, w siłę rośnie też Amazon. Ubywa natomiast osób dokonujących zakupów online za pośrednictwem azjatyckich platform handlu elektronicznego - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska dotyczących platform e-commerce, z których korzystają Polacy robiący zakupy przez internet.

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w lipcu 2022 roku do 22 078 494, z 21 553 290 w czerwcu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska.

W tym okresie liczba użytkowników mediaexpert.pl zwiększyła się z 10 961 568 w czerwcu 2022 roku do 11 466 360 w lipcu br.

Liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) wzrosła z 6 401 754 w czerwcu 2022 roku do 7 288 056 w lipcu.

W połowie października 2021 roku Amazon wprowadził w Polsce ofertę Prime. Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce zwiększyła się z 2 293 920 w czerwcu br. do 2 992 464 w lipcu.

Spadła natomiast liczba użytkowników singapurskiego Shopee (strona www plus aplikacja) - zmniejszyła się do 9 873 090 w lipcu z 10 017 918 w czerwcu.

Zmalała też liczba użytkowników chińskiego aliexpress.com i aplikacji Aliexpress - spadła do 9 418 356 z 9 685 008 w czerwcu.

W lipcu nastąpiła aktualizacja metody estymowania zasięgów Mediapanel Gemius Polska, w wielu przypadkach wpłynęła ona na obniżenie wyników w metrykach użytkownicy – informuje Gemius.