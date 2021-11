Allegro i Marketplanet łączą siły. Pilotaż B2B e-commerce dla korporacji

Allegro Biznes, serwis utworzony przez największą platformę e-commerce w Polsce, odpowiadający za segment B2B, nawiązał strategiczną współpracę z Marketplanet, jednym z liderów rynku e-procurement w Polsce. Współpraca ma dać dostęp pracownikom największych korporacji i dużych przedsiębiorstw do największego katalogu towarów w Polsce i elektronicznej kontroli procesów zakupowych.

E-commerce za prawie 640 mld zł

Pandemia przyspieszyła rozwój B2B e-commerce. Szacuje się, że po jej ustaniu trend ten się nie zatrzyma, ponieważ firmy dostrzegły, że jest to znacznie bardziej efektywny i szerszy kanał sprzedaży niż tradycyjne zakupy. PwC oszacowało polski e-commerce w 2020 roku na ponad 100 mld zł.Z danych DHL Express wynika z kolei, że w najbliższych latach zaobserwujemy silny wzrost e-handlu B2B w ujęciu globalnym. Do 2025 roku 80 proc. wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami ma się odbywać online.Wartość e-commerce B2B zwiększyła się o 30 proc. w czasie pandemii, a prognozy na rok 2021 mówią o wzroście o nawet 40 proc - wynika z raportu „E-commerce B2B - Biznes w sieci", przygotowanego dla Santander Bank Polska przez Mobile Institute. Oznacza to, że rynek może osiągnąć wartość nawet 637 mld zł w tym roku.