Allegro ma dużą stratę, choć operacyjnie wygląda nieźle. Firmie ciążą przejęte spółki

Allegro odnotowało w trzecim kwartale 2,2 mld zł straty netto, ale wynik na poziomie EIBTDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wzrósł w ujęciu rocznym. Wynik netto ucierpiał przez odpisy utraty wartości czeskich spółek zależnych.

Skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) Allegro w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł w ujęciu rok do roku o 13,9 proc. do 537 mln zł. Przychody wzrosły natomiast o 88 proc. do 2,32 mld zł.

Allegro zanotowało jednak w trzecim kwartale 2022 roku 2,2 mld zł straty netto wobec 324 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka ujęła w wynikach niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. w wysokości 2,29 mld zł, co zaważyło na wyniku netto.

- Wyniki za trzeci kwartał uwzględniają wynik testu na utratę wartości Grupy MALL i WE|DO. To niepieniężne zdarzenie zmniejszyło zysk netto w trzecim kwartale, ale nie miało wpływu na EBITDA grupy czy na jej przepływy pieniężne. Nie wpływa ono też na stabilność działalności Allegro ani na priorytety biznesowe firmy. Strategiczny cel w postaci stworzenia przez Allegro czołowej platformy marketplace na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej pozostaje bez zmian - podała spółka.

Poniżej rachunek zysków i strat Allegro za trzeci kwartał oraz okres styczeń - październik:

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Allegro wyniosła 12,9 mld zł, więcej o 30 proc. rok do roku. Liczba aktywnych kupujących wzrosła w trzecim kwartale o ponad 400 tys. rok do roku, do liczby 13,8 mln.

Inwestorzy niezłe wyniki na poziomie operacyjnym odebrali jako pretekst do realizacji zysków - po początkowych wzrostach kurs Allegro około godz. 12.30 spada o ponad 1 proc. Kapitalizacja spółki wynosi 24 mld zł.