Allegro pokazało wyniki i od razu zyskało ponad 2,5 mld złotych

Notowane na warszawskiej giełdzie Allegro pokazało solidną dynamikę wyników i około 20-proc. prognozę wzrostu niektórych wskaźników w pierwszym kwartale 2023 roku. Kurs spółki mocno rośnie.

Allegro zaraportowało skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w czwartym kwartale 2022 roku wypracowany w Polsce w wysokości prawie 684 mln zł, więcej o 48 proc. w ujęciu rok do roku.

Spółka oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu przychodów o 20-22 proc., a skorygowanego zysku EBITDA o 20-23 procent.

Dobre wyniki i obiecujące prognozy owocują silnymi zwyżkami notowań lidera polskiego rynku e-commerce, którego kapitalizacja w stosunku do ceny środowego zamknięcia zwiększyła się już o ponad 2,5 mld zł.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego spółki, skorygowany zysk EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2022 roku w Polsce wzrósł w ujęciu rocznym o 41 proc. do 708 mln zł. Przychody w polskiej części biznesu w omawianym okresie wzrosły o 26,5 proc. do 2 mld zł. Zysk netto jednostki dominującej w samym czwartym kwartale wyniósł prawie 180 mln zł.

W całym 2022 roku przychody w polskiej części biznesu wzrosły o 24 proc. do sumarycznej wartości 6,65 mld zł. Zysk EBITDA wypracowany w Polsce w całym 2022 roku wzrósł o 10 procent.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) za pośrednictwem polskiej platformy grupy w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Liczba aktywnych kupujących wzrosła w czwartym kwartale o 560 tys. do ponad 14 mln.

Wycena Allegro na giełdzie zwiększyła się aż o ponad 2,5 miliarda złotych

Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na informacje podane przez Allegro. Kurs spółki rośnie zdecydowanie najmocniej w indeksie WIG20, o około 10 procent, przy najwyższych obrotach na całym rynku sięgających 140 mln zł. W stosunku do środowego zamknięcia kapitalizacja zwiększyła się o przeszło 2,5 miliarda złotych w dotychczasowej części czwartkowej sesji. Allegro przy cenie za akcję w wysokości 28,8 zł, wyceniane jest na 30,5 mld zł.

Miesiąc temu, 28 lutego, Allegro zakończyło program skupu akcji własnych, w ramach którego nabyto 725 tys. akcji za około 20 mln zł. Akcje nabywane były w dniach: 22 lutego (642 tys. akcji za średnią cenę zakupu wynoszącą 27,51 zł) oraz 23 lutego (83 tys. akcji, po średniej cenie 28,86 zł). Bieżąca cena akcji (około 28,8 zł) jest zatem wyższa niż średnia cena skupu z lutego 2023 roku.