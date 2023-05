Allegro rusza na podbój Czech, a z nim tysiące polskich firm

Allegro uruchomiło platformę sprzedaży w Czechach. W ciągu pierwszego dnia pojawiło się ponad 100 milionów aktywnych ofert sprzedaży towarów. Zgodnie z planami spółka chce stać się wiodącą platformą sprzedaży e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Platforma sprzedaży handlu e-commerce Allegro.cz rozpoczęła 10 maja działalność w Czechach. Po wielu miesiącach przygotowań udało się aktywnie wejść na nowy rynek. W ciągu pierwszego dnia zarejestrowano już około 100 milionów aktywnych ofert. Wiele z nich pochodzi od polskich firm działających dotychczas wyłącz nie na naszym rynku.

- Czechy to bardzo perspektywiczny rynek, nie tylko dla nas jako marketplace'u, ale także dla naszych partnerów. To dla nich szansa, by dotrzeć do nowej grupy kupujących i rozwijać swój biznes na zupełnie nową skalę. Jestem dumny, że jako Allegro dostarczamy przedsiębiorcom rozwiązania umożliwiające im wyjście ze swoją ofertą za granicę. Już pierwszego dnia działania platformy w Czechach mamy tam aktywnych około 100 milionów ofert. Potwierdza to nie tylko zainteresowanie eksportem z Allegro, ale również atrakcyjność oferowanych przez nas narzędzi do sprzedaży międzynarodowej - powiedział cytowany w komunikacie Chief Commercial Office w Allegro Alvise Favare.

Domena Allegro zlokalizowana w Czechach to element przygotowanej ekspansji zagranicznej spółki. Ambicją jest bowiem to by stała się ona wiodącą platformą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Głównymi akcjonariuszami Allegro są: Cidinan z pakietem 27,13 procent akcji, Permira VI Investments Platform Limited z 27,13 procent akcji oraz Mepinan, który dysponuje 6,03 procentem akcji.

Allegro notowane jest na GPW w Warszawie od października 2020 roku.